Air Algérie annonce l’ouverture d’une nouvelle agence commerciale dans cette wilaya

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce mardi, l’ouverture d’une nouvelle agence commerciale à la wilaya d’Oran. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité et de renforcement de ses services à l’échelle nationale. L’agence sera située dans un emplacement stratégique, à l’adresse suivante : 15, rue de l’Armée de Libération Nationale (front de mer), Oran.

Air Algérie ouvre une nouvelle agence commerciale à Oran

Dans un communiqué diffusé via son compte Facebook, Air Algérie a précisé que cette agence vise à faciliter l’accès des clients aux services de réservation, de billetterie, ainsi que de conseils concernant les voyages nationaux et internationaux. La compagnie met en avant son objectif d’améliorer la qualité de l’accueil et de la prise en charge des passagers en offrant un point de contact direct et accessible pour toutes les démarches relatives à leurs déplacements.

L’ouverture de cette nouvelle agence à Oran répond à une demande croissante de la part des voyageurs, particulièrement ceux de l’ouest du pays. La ville, qui est l’une des principales destinations touristiques et économiques d’Algérie, bénéficie désormais d’un guichet supplémentaire pour la gestion de ses réservations et de ses services aériens.

Les autorités locales et les habitants d’Oran voient cette ouverture comme un signe positif de l’engagement d’Air Algérie à mieux desservir le territoire national et à renforcer son réseau commercial. En outre, l’agence permettra aux clients de se renseigner directement sur les offres spéciales, les horaires de vol et d’obtenir des informations concernant les formalités de voyage, notamment en période de pandémie.

Cette ouverture marque un pas important pour la compagnie, qui continue d’étendre sa présence et de se rapprocher de ses clients à travers le pays. Air Algérie souligne que d’autres ouvertures d’agences sont prévues dans les mois à venir pour répondre aux besoins croissants du marché.

