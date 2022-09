Air Algérie annonce l’ouverture des ventes des vols supplémentaires

Avec la reprise des vols à l’international, et la levée des conditions d’entrées dues à la crise sanitaire dans plusieurs pays, le flux des voyageurs était très élevé cet été. Malgré une demande très accrue, le nombre de vols n’était pas à la hauteur et ne répondait pas aux attentes des Algériens.

Dans le but de pallier aux réclamations des voyageurs et régler le problème lié à la disponibilité des vols, Air Algérie a annoncé l’ouverture immédiate des ventes des vols supplémentaires. C’est par le biais d’un communiqué publié sur sa page Facebook officielle ce vendredi 02 septembre 2022 que la compagnie aérienne nationale donne plus de détails.

En effet, elle affirme que c’est suite “aux décisions des autorités relatives au renforcement du programme des vols internationaux” qu’un tel changement a été mis en place.

Air Algérie : quels sont les vols supplémentaires ?

La compagnie aérienne nationale a aussi communiqué les vols supplémentaires qui seront ajoutés à la liste actuelle, en précisant la date et l’heure relatives à chaque vol afin de faciliter la transmission de l’information. Plusieurs vols ont été ajoutés, plus précisément huit ( 08 ) vols à compter du dimanche 4 septembre, jusqu’au mercredi 7 septembre 2022.

Les vols supplémentaires annoncés par la compagnie aérienne sont donc les suivants :

Pour le dimanche 4 Septembre 2022, quatre vols supplémentaires sont prévus, en partance de l’Algérie :

AH1680 Chlef Marseille à 8h45

AH1642 Biskra Paris Orly à 9h50

AH1636 Bejaia Lyon à 16h35

AH1652 Oran Bordeaux à 23h00

Le lundi 5 Septembre, seulement deux vols sont prévus :

AH1662 Constantine Lille à 21h00

AH1656 Oran Bordeaux à 22h30

En ce qui concerne le mardi 6 septembre et le mercredi 7 septembre, Air Algérie a annoncé un vol supplémentaire par jour.