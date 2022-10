Air Algérie annonce l’application des frais de billetterie

Air Algérie se prépare déjà pour entamer son calendrier d’hiver à destination de plusieurs destinations internationales. Par ailleurs, mercredi dernier, la compagnie aérienne nationale a annoncé une nouvelle concernant son système de billetterie.

En effet, il s’agit de l’application d’un nouveau barème des frais de billetterie. Qui prendra effet à partir de ce 27 octobre 2022. Dans son communiqué, Air Algérie explique que pour chaque billet acheté sur son site web ou via son application mobile, le voyageur est contraint de s’acquitter de 500 Dzd pour tous les vols domestiques, sauf certains aéroports algériens. La réservation via les agences d’Air Algérie ou via le call center est également soumise aux mêmes frais, notamment 500 dinars algériens.

Par ailleurs, en ce qui concerne les vols internationaux, la compagnie aérienne nationale précise que les frais de billetterie s’élèvent à 2000 dinars algériens.

Air Algérie : les conditions d’application du barème des frais de billetterie

Selon le même communiqué d’Air Algérie, certains aéroports algériens ne sont pas concernés par l’application de ces frais de billetterie. Il est question de : Tougourt, Tindouf, Tamanrasset, Timimoune, Laghouat, Ouargla. Mais aussi, In Guezzam, In Salah, Ghardaïa, Hassi Messaoud, Illizi, In Amenas. Ains que, El Golea, El Oued, Djanet, El Bayedh, Adrar, Bechar, Bordj Badji Mokhtar.

En revanche, ces frais de billetterie ne sont pas applicables en cas de revalidation ou de réémission de billet. Mais aussi pour les billets primes et les bébés. La compagnie aérienne nationale précise que ces frais de billetterie ne sont pas remboursables dans le cas d’annulation de vol.

Ce barème s’applique également dans le cas des itinéraires combinés (domestique et international). Air Algérie précise que les agences de voyage peuvent appliquer également leurs frais de service selon leurs barèmes. Pour rappel, les billets délivrés au niveau des différents points de ventes Air Algérie comporteront, désormais, la rubrique « Ticketing fees ».