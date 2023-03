Air Algérie annonce la révision de ses frais de billetterie

La compagnie nationale aérienne vient de faire une nouvelle annonce, qui concerne cette fois-ci la révision de ces frais de billetteries. Et ce, notamment pour ses vols domestiques, mais aussi internationaux. Il s’agit de ce qui ressort de son communiqué publié en ce 5 mars 2023.

En effet, la compagnie aérienne nationale annonce la révision de ces frais de billetteries applicables au niveau de tous ces points de vente en Algérie. Cette compagnie informe que son nouveau barème entre en vigueur à partir de ce 5 mars 2023.

Air Algérie dévoile un nouveau barème de frais de billetterie

Sur son communiqué, Air Algérie informe que les billets achetés au niveau de ses points de vente contiennent la rubrique « frais de billetterie » sous le libellé « TKT Fees ». Par ailleurs, le nouveau barème d’Air Algérie s’affiche comme suit, au niveau de ses agences et son Contact Center :

Pour les destinations domestiques : 600 Dzd pour la cabine économique et 1000 Dzd pour les voyages en cabine première ;

Pour les vols internationaux : 2000 dinars algériens, pour les vols en classe économique et 4000 dinars algériens pour les vols en classe première et affaire.

Par ailleurs, Air Algérie informe que désormais ses frais de billetterie pour les réservations effectuées sur son site internet s’élèvent à hauteur de 600 dinars algériens, peu importe les destinations.

Nouveau barème de frais de billetterie : les conditions d’Air Algérie

En revanche, sur son communiqué, Air Algérie informe ses clients, ces nouveaux frais de billetteries ne sont pas applicables pour les vols depuis et vers les aéroports d’Adrar, Bechar, Bordj Badji Mokhtar, Djanet, El Bayadh, El Goléa, El Oued, Ghardaia, Hassi Messaoud, Illizi, In Amenas, In Guezzam, In Salah, Laghouat, Ouargla, Tamanrasset, Timimoune, Tindouf et Touggourt.

Ces frais de billetteries ne sont pas applicables pour les revalidations ou réémission de billets. Air Algérie informe également ses clients que ces frais ne sont pas applicables pour les bébés et les billets primes. Il importe également de préciser que ces tarifs ne sont pas remboursables sauf en cas d’annulation du vol en question.

