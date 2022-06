Air Algérie annonce la mise en vente d’une nouvelle ligne vers Tunis

Après une attente qui a duré longtemps, la diaspora algérienne peut enfin voyager à son guise depuis et vers l’Algérie. Et ce après le renforcement du programme maritime et aérien annoncé par le ministre des transport, en mai dernier.

Pour sa part, la compagnie aérienne nationale, a entamé la vente de son nouveau programme spécial la saison estivale, le 26 mai dernier et ce en commençant par ces lignes vers Francfort et Montréal. Et ce n’est que le 8 juin dernier qu’elle a fait part de la commercialisation de ses billets depuis et vers la France.

Par ailleurs, le transporteur aérien national a annoncé aujourd’hui le 15 juin 2022, la disponibilité en vente d’une autre ligne. Il s’agit, notamment de celle reliant l’aéroport d’Oran à celui de Tunis. En effet, la compagnie aérienne nationale » a le plaisir de vous annoncer; l’ouverture immédiate de ses ventes des vols Oran-Tunis-Oran. » lit on sur le communiqué d’Air Algérie publié sur sa page Facebook.

Vols Oran – Tunis : quels sont les prix d’Air Algérie ?

Reconnue comme la destination favorite des Algériens, pour passer les vacances d’été. la Tunisie accueille chaque année une proportion importante de touriste algérien, du moins avant la pandémie du Covid-19.

Par ailleurs, pour parvenir à passer ses vacances d’été sans trop prendre la tête, il faut d’abord dénicher un billet avec Air Algérie à moindre coût. Pour son programme spécial été 2022, il est possible à faire une réservation directement sur le site internet de la compagnie.

En effet, A destination de Tunis vers l’aéroport d’Oran, Air Algérie affiche ses billets au prix de 29314 DA. C’est notamment le cas pour les vols du mois de juin qui débutent à partir du 24 de même mois. Ce montant connaitra une légère baisse à dater du vendredi 8 juillet prochain pour attendre le tarif de 27864 dinars algériens pour un seul passager en classe économique.

Ce niveau des prix sera maintenu également tout au long du mois d’aout 2022.