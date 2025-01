Air Algérie annonce la fermeture temporaire d’une agence à l’étranger

Dans un communiqué officiel, Air Algérie annonce la fermeture temporaire de son agence à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette décision, prise par la compagnie aérienne nationale, s’inscrit dans le cadre d’un projet de déménagement.

Le transporteur aérien national a publié, en ce jeudi 2 janvier 2025, sur ses réseaux sociaux un nouveau communiqué à l’adresse des membres de la diaspora et des voyageurs algériens.

Agence de Dubaï : Air Algérie déménage vers une nouvelle adresse

La compagnie aérienne nationale annonce la fermeture temporaire de son agence à Dubaï en raison de son déménagement vers une nouvelle adresse, dans le cadre d’une stratégie d’optimisation de son réseau d’agences à l’international.

Par ailleurs, Air Algérie invite ses passagers, pour toute demande ou question, à prendre contact avec ses services par e-mail, à l’adresse suivante : delegation.dubai@airalgérie.com ou via le numéro 3302/021 98 633 63.

Pour répondre à la demande de sa clientèle, Air Algérie dispose d’un large réseau d’agences composé de 130 bureaux en Algérie et à l’international, répertorié sur son site de réservation.

Pour rappel, Air Algérie opère une dizaine de vols depuis et vers l’aéroport de Dubaï. En effet, dans son programme, la compagnie aérienne nationale compte six vols par semaine au départ de l’aéroport de Houari Boumediene. Depuis Annaba et Constantine, Air Algérie assure jusqu’à quatre vols par semaine à destination des Émirats arabes unis.

Air Algérie rouvre son agence d’Oran

Fin octobre dernier, l’aéroport international de Dubaï a récompensé plusieurs compagnies aériennes desservant ses structures pour leurs performances durant l’année écoulée. Lors des Excellences Awards 2024, Air Algérie a remporté le prix d’excellence dans l’engagement. Cette distinction récompense aussi la capacité du transporteur aérien à gérer des moments de crise et l’amélioration continue de ses services.

Dans un précédent communiqué, le pavillon national a annoncé la réouverture de son agence située à Oran, à l’ouest du pays. Cette décision intervient dans le cadre d’une politique de proximité et de renforcement de ses services sur le territoire national.

Par ailleurs, l’ouverture de cette agence commerciale permettra à la compagnie aérienne d’offrir à ses clients une palette de services plus vaste dont la facilitation de la réservation et de la billetterie. Cette initiative permettra à la compagnie aérienne nationale d’offrir un point de contact direct avec ses voyageurs et d’améliorer ses services d’accueil.

