Air Algérie annonce la date de son premier vol vers les lieux saints pour le Hajj 2024

Dans un communiqué officiel publié sur sa page Facebook, Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, a annoncé ce samedi la date de son premier vol à destination des lieux saints pour le pèlerinage du Hajj.

La première envolée spirituelle est prévue pour le 20 mai, marquant le début d’une série de voyages au départ de l’aéroport international Houari Boumediene.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour les pèlerins algériens

Le Hajj, l’un des cinq piliers de l’Islam, attire chaque année des millions de fidèles du monde entier. Air Algérie se prépare à faciliter ce voyage sacré pour des centaines de pèlerins algériens, en assurant un service dédié et attentif aux besoins de cette expérience unique.

La compagnie aérienne a mis en place des mesures spéciales pour garantir le confort et la sécurité des voyageurs. Des équipes dédiées seront en place pour accompagner les pèlerins tout au long de leur périple, depuis les préparatifs à Alger jusqu’aux rites sacrés en Arabie Saoudite.

Air Algérie réaffirme son engagement à servir la communauté algérienne et à honorer sa responsabilité en tant que transporteur national. La compagnie s’efforce de refléter les valeurs de partage et de solidarité qui caractérisent le pèlerinage du Hajj.

Avec le lancement de ce premier vol vers les lieux saints, Air Algérie espère non seulement renforcer son rôle de facilitateur pour les grands événements religieux, mais aussi promouvoir les liens culturels et spirituels entre l’Algérie et le reste du monde musulman.

Hajj 2024 : Consignes de l’ONPO aux futurs pèlerins

Il est important de rappeler que l’Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a publié des instructions cruciales à l’intention des futurs pèlerins.

Dans le cadre de la coordination des voyages pour le Hajj, l’ONPO incite les pèlerins inscrits sur le portail “Bawabat el Hadj” et l’application “Rakb El Hadjidj” à se regrouper.

L’objectif de cette démarche est de simplifier la procédure de réservation en regroupant ceux qui désirent effectuer le pèlerinage ensemble.

Il est primordial que chaque membre du groupe soit clairement identifié et que les relations de Mahram soient précisées pour assurer que tous les billets soient réservés sur le même vol.

Il est également essentiel de souligner que la réservation des billets pour le Hajj est définitive et ne peut être modifiée. Cela met en évidence la nécessité d’une organisation rigoureuse et bien planifiée en amont du voyage sacré.