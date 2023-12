Air Algérie annonce des vols quotidiens vers cette destination européenne

Le ministère des Transports a précédemment annoncé le renforcement du programme des vols de la compagnie aérienne nationale. Et ce, grâce à la réouverture d’anciennes routes du transporteur à destination de Damas, Beyrouth et Madrid.

Rappelons, en Espagne, la compagnie aérienne nationale assure, actuellement, la desserte de trois aéroports. À savoir : Madrid, Palma et Barcelone.

Air Algérie renforce ses vols vers Barcelone

Dans un communiqué mis en ligne dans la soirée du 24 décembre 2023, Air Algérie annonce le renforcement de son programme des vols à destination de l’Espagne. Et ce, à partir du prochain mois de janvier 2024, notamment grâce à l’ajout de nouveaux vols sur sa ligne Alger – Barcelone.

À partir de cette date, Air Algérie passera de quatre à sept vols par semaine, soit un vol par jour. Par conséquent, la compagnie aérienne nationale invite ses passagers » Explorer ou redécouvrir cette ville splendide avec Air Algérie, qui propose des vols quotidiens depuis Alger en 2024« .

Quant au prix des billets, Air Algérie propose ses billets d’avion, entre Alger et Barcelone, à partir de 53 776 dinars algériens, pour un aller-retour, en classe économique. Quant au billet d’avion d’un aller simple, celui-ci est proposé à partir de 43 360 dinars algériens. Actuellement, cette ville espagnole est plus accessible que jamais, en plus d’Air Algérie, d’autres compagnies aériennes assurent la desserte de son aéroport depuis Alger, dont la low cost Vueling.

Pour mémoire, pour assurer le transport de ses voyageurs et répondre à leur demande qui ne cesse d’accroitre, en matière des billets de voyage, Air Algérie prévoit un important renforcement de ses vols, notamment vers 15 destinations. Et ce, en prévision de la saison estivale 2024.

| SUR LE MÊME THÈME :

>> Air Algérie renforce son programme des vols vers 15 destinations pour l’été 2024

>> Air Algérie reprend le chemin de Madrid, Damas et Beyrouth