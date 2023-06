Air Algérie annonce des perturbations sur ses vols au départ de la France

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit en France, avec une nouvelle journée de grève prévue pour le mardi 6 juin 2023. En effet, les travailleurs de plusieurs secteurs d’activité en France ont répandu favorables à l’appel de l’intersyndical.

En ce qui est du transport aérien des voyageurs, les contrôleurs aériens ont décidé de rejoindre ce mouvement de grève, prévu pour le mardi 6 juin 2023. De son côté, la direction générale de l’aviation civile a demandé, une nouvelle fois, aux compagnies aériennes de réduire le volume de leurs vols depuis et vers la France.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 6 juin 2023. pic.twitter.com/eEdql7NkwY — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) June 1, 2023

Vols vers la France : Air Algérie annonce des perturbations dans son programme

La direction générale de l’aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire leurs programmes de vols de 33% au départ de l’aéroport de Paris Orly. Et de 20 % depuis Marseille, Bordeaux, Lyon, Nice, Nantes et de Toulouse.

Dans ce sillage, la compagnie aérienne nationale a annoncé, dans un communiqué mis en ligne en ce lundi 5 juin 2023, des perturbations sur ses vols depuis et vers les aéroports français. Sont concernées par ses perturbations, les liaisons suivantes :

Le vol aller AH1008 depuis Alger vers Paris Orly ;

Les vols allers-retours AH1060/AH1061 entre Oran et Paris Orly ;

AH1155/AH1154 depuis Lyon vers Sétif et inversement ;

Les vols AH1426 et AH1427 depuis Constantine vers Marseille ;

AH1147 et AH1146 au départ de Marseille vers l’aéroport de Jijel.

Par ailleurs, Air Algérie invite ses voyageurs concernés par ses vols à prendre attache avec son call center et ses agences AH pour obtenir plus d’informations concernant leurs voyages. De son côté, la compagnie aérienne Air France a fait savoir qu’elle assurera de nouveau tous ces vols long-courriers, tous ses vols au départ de l’aéroport de Paris CDG. En revanche, des perturbations et des retards ne sont pas à exclure.

Communiqué du 05 juin 2023

بيان 05 جوان 2023 pic.twitter.com/iS3XIFqEkw — Air Algérie (@AirAlgerieAH) June 5, 2023

