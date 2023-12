Air Algérie annonce des perturbations dans son système d’enregistrement

La compagnie aérienne nationale vient de faire une nouvelle annonce à l’adresse de ses voyageurs au départ des aéroports algériens Il s’agit, notamment, d’une mauvaise nouvelle qui risque de créer des perturbations pour les voyages programmés pour ce lundi.

En effet, Air Algérie vient de publier un nouveau communiqué informant d’une anomalie dans son système d’enregistrement.

Enregistrement des passagers : Air Algérie fait une annonce importante

Dans un nouveau communiqué, publié en ce 11 décembre 2023 sur sa seconde page officielle, Air Algérie a fait part des perturbations qui interviennent sur son système d’enregistrement, notamment, au départ des aéroports algériens.

En raison de ces perturbations, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, s’excuse auprès de ces voyageurs sur les désagréments causés par ces perturbations. Et rassure ses voyageurs « Air Algérie rassure de la mise en place de tous les moyens pour le rétablissement urgent de cette situation », lit-on sur le communiqué en question.

Par ailleurs, dans la suite de son communiqué, Air Algérie annonce que les passagers impactés par ces perturbations seront pris en charge par la compagnie aérienne nationale. Pour rappel, Air Algérie assure la desserte de plusieurs pays en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Et ce, au départ de plusieurs aéroports algériens dont celui d’Alger, Béjaia, Tlemcen, Annaba, Oran, Chlef, Jijel, Biskra, El oued, Djanet, Sétif et Batna.

Parmi ces lignes aériennes les plus fréquentées par ses passagers, celles qui relient entre les aéroports algériens et les villes françaises. À savoir, Lyon, Paris, Marseille, Lille, Toulouse, Metz, Mulhouse, Montpellier, Nice et Bordeaux. Pour mémoire, Air Algérie assure la majorité de ses vols vers la France, au départ de l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger.

