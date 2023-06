Air Algérie annonce 40% de réduction sur ses vols internationaux

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a précédemment ordonné la mise en place de facilitations pour l’accueil des membres de la diaspora, pendant la saison estivale. Dans le même sillage, il a demandé aux compagnies aériennes et maritimes de réduire les prix des billets pour rendre le voyage vers l’Algérie plus abordable, pendant l’été 2023.

Sans trop attendre, les deux compagnies nationales de transports des voyageurs ont annoncé l’application des instructions du chef d’État.

Air Algérie annonce des promotions pour l’été 2023

Dans un communiqué publié dans la soirée du 14 juin 2023, la compagnie aérienne nationale a annoncé une bonne nouvelle pour ses voyageurs. En effet, en application aux instructions du président de la République, prise lors du Conseil des ministres du 11 juin dernier, Air Algérie annonce le lancement de nouvelles promotions pour l’été 2023.

Cette nouvelle offre comprend une réduction allant jusqu’à 40% sur le prix des billets en aller-retour. Ces promotions s’appliquent sur les voyages programmés pour le mois de juillet, août et septembre 2023. Par ailleurs, Air Algérie informe sa clientèle que cette offre est valable pour toute réservation effectuée entre le 15 juin et le 31 juillet 2023. Et ce, pour des vols programmés comme suit :

Les vols allers depuis l’international vers l’Algérie , prévus pour la période allant du 1ᵉʳ juillet au 31 août 2023 ;

, prévus pour la période allant ; Les vols retours depuis l’Algérie vers des destinations internationales programmées du 1ᵉʳ au 30 septembre 2023.

Il s’agit d’une bonne nouvelle, notamment pour les membres de la diaspora qui n’ont pas encore programmé leurs voyages vers l’Algérie. Cette offre permettra de réduire leur budget voyage assez gonflé en raison des prix des billets très chers en cette période de l’année. En effet, chaque année, les voyageurs dénoncent la flambée des prix des billets prévus pour l’été.

