Air Algérie annonce 4 nouvelles destinations internationales, dont deux en Europe

Alors qu’elle vient de réceptionner deux nouveaux appareils ce samedi, Air Algérie s’apprête à déployer ses ailes vers quatre nouvelles destinations internationales, dont deux en Europe. Une double annonce stratégique dévoilée par le ministre de l’Intérieur et des Transports, Saïd Sayoud, qui confirme les ambitions d’expansion du pavillon algérien.

Air Algérie poursuit le renforcement de la flotte nationale, notamment avec la réception samedi de deux nouveaux avions. Elle ambitionne de lancer quatre nouvelles lignes internationales, dont deux en Europe.

L’annonce a été faite samedi par le ministre de l’Intérieur et des Transports, Saïd Sayoud, en marge de la réception des deux nouveaux appareils de la compagnie aérienne nationale.

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Bientôt quatre nouvelles lignes au programme d’Air Algérie

Dans le détail, la flotte s’enrichit de deux profils distincts. D’un côté, un Boeing 737 Max 8, premier né d’une commande de 10 appareils passée auprès du géant américain. De l’autre, un ATR 72-600 destiné à Domestic Airlines, la filiale d’Air Algérie dédiée aux vols intérieurs. Ce dernier ouvre le bal d’une commande massive de 16 avions passée auprès du constructeur européen, pour un investissement global de 400 millions de dollars.

Forte de son statut de troisième compagnie d’Afrique en nombre de passagers, juste derrière les géants Ethiopian Airlines et EgyptAir, Air Algérie poursuit son expansion géographique. Profitant de la cérémonie de réception des deux nouveaux avions samedi, le ministre de l’Intérieur et des Transports, Saïd Sayoud, a dévoilé le lancement imminent de quatre nouvelles lignes internationales.

En effet, Air Algérie se prépare au lancement de nouveaux vols vers Brazzaville au Congo et Conakry en Guinée. Parallèlement, en Europe, la compagnie prévoit d’ajouter Varsovie (Pologne) et Berlin (Allemagne) à son programme.

L’Algérie, un hub aérien régional

Le ministre des transports a précisé que la réception de ces nouveaux avions s’inscrit dans un programme stratégique de renforcement de la flotte d’Air Algérie à travers l’acquisition de 18 nouveaux avions construits par Airbus et Boeing.

Selon Sayoud, la première phase de ce programme s’était concrétisée par la réception de cinq Airbus. Et ce, dans le cadre d’une stratégie visant à faire de l’Algérie un hub régional, reliant l’Afrique à l’Europe et à l’Asie.

Le ministre a profité de l’occasion pour rappeler la dynamique d’extension déjà amorcée par la compagnie. Air Algérie a en effet récemment déployé ses ailes vers l’Asie et l’Afrique de l’Est avec des vols directs vers Kuala Lumpur, Guangzhou et Addis-Abeba, tout en renforçant sa présence en Afrique centrale via l’ouverture de lignes régulières vers Luanda et Libreville.

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