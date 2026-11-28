Or Algerie Air Algérie s’apprête à renforcer son réseau européen avec une nouvelle destination en Pologne. La compagnie nationale prévoit de lancer une liaison entre Alger et Varsovie à partir du printemps 2027, avec deux vols par semaine et une particularité : les trajets intégreront une escale à Budapest, en Hongrie, selon le programme prévisionnel publié par la plateforme spécialisée AeroRoutes.

Le lancement de cette nouvelle desserte est programmé à partir du 28 mars 2027, au début de la saison estivale dans le transport aérien. Deux rotations hebdomadaires sont prévues, sous le numéro de vol AH2080.

Alger-Varsovie : deux rotations hebdomadaires via Budapest

Le programme prévoit deux itinéraires triangulaires entre les trois capitales. La première rotation, programmée le dimanche, reliera Alger à Budapest avant de poursuivre vers Varsovie. Le vol retour entre la capitale polonaise et Alger sera, en revanche, direct.

La deuxième rotation, prévue le mardi 30 mars 2027, suivra un itinéraire différent. L’avion effectuera d’abord un vol direct entre Alger et Varsovie, avant de faire escale à Budapest sur le trajet retour vers l’Algérie.

Les horaires prévisionnels sont les suivants :

Dimanche : départ d’Alger à 9h35, arrivée à Budapest à 13h25, puis départ à 14h20 vers Varsovie, avec une arrivée prévue à 15h40. Le retour depuis Varsovie est programmé à 16h40, pour une arrivée à Alger à 19h15.

Mardi : départ d’Alger à 9h30, arrivée à Varsovie à 14h00. Le vol repartira à 15h00 vers Budapest, avant de rejoindre Alger à 17h20, avec une arrivée prévue à 19h20.

Quels avions pour cette nouvelle destination ?

Selon le programme prévisionnel, Air Algérie prévoit d’exploiter cette liaison avec deux appareils différents de sa flotte Boeing. Le vol du dimanche serait assuré par un Boeing 737-700, tandis que celui du mardi serait opéré avec un Boeing 737-600.

Cette nouvelle destination vient compléter les perspectives d’expansion du réseau international de la compagnie nationale. En avril 2026, son PDG avait déjà évoqué l’ouverture de liaisons vers Varsovie et Shanghai, dans le cadre du développement de son réseau.

L’ouverture des réservations et la confirmation définitive des horaires restent toutefois attendues de la part d’Air Algérie.

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Promotion : -50% vers cette direction européenne

Bonne nouvelle pour les voyageurs entre l’Algérie et l’Europe. Air Algérie annonce une nouvelle offre promotionnelle avec des réductions pouvant atteindre 50 % sur les billets d’avion à destination de l’Algérie. Cette opération s’inscrit dans le cadre de ses offres spéciales pour la saison hivernale 2026.

Dans un communiqué publié ce vendredi 27 novembre, la compagnie aérienne nationale a fait savoir que ces réductions concernent les vols au départ de son réseau européen vers l’Algérie. Une occasion pour les membres de la diaspora algérienne, mais aussi pour les autres voyageurs, de profiter de tarifs réduits pour rejoindre le pays durant les prochaines semaines.

Selon les précisions communiquées par Air Algérie, la période de réservation est fixée du 26 novembre au 3 décembre 2026. Les voyageurs intéressés disposent donc de quelques jours seulement pour bénéficier de cette promotion et réserver leurs billets.

Air Algérie : jusqu’à quand peut-on voyager avec les billets promotionnels ?

La compagnie précise que cette offre concerne les voyages effectués entre le 26 novembre 2026 et le 31 janvier 2027. Elle couvre ainsi une partie importante de la saison hivernale, notamment les déplacements de fin d’année et les premières semaines de 2027.

Avec cette réduction pouvant atteindre 50 %, Air Algérie entend proposer une alternative tarifaire aux voyageurs souhaitant rejoindre l’Algérie depuis les différentes destinations européennes desservies par son réseau.

Il convient toutefois de rappeler que le taux de réduction annoncé constitue un plafond : la remise appliquée peut varier selon les destinations et les conditions tarifaires des billets.

Les voyageurs souhaitant profiter de cette offre sont donc invités à effectuer leur réservation avant le 3 décembre 2026, date de clôture de la période promotionnelle.

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Air Algérie : un quatrième Boeing 737 MAX 8 rejoint la flotte, voici son nom

Air Algérie poursuit le renouvellement de sa flotte avec l’arrivée d’un nouvel appareil de dernière génération. La compagnie aérienne nationale a réceptionné, jeudi 26 novembre 2026, son quatrième Boeing 737 MAX 8, baptisé « Bled El Hadba », en référence au célèbre gisement de phosphate situé dans la wilaya de Tébessa.

L’annonce a été faite par Air Algérie dans un communiqué relayé par l’Agence de presse algérienne (APS). Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation de la flotte du transporteur national et du renforcement de ses capacités opérationnelles.

Le choix du nom « Bled El Hadba » n’est pas anodin. Il fait référence à l’un des plus importants projets miniers du pays, associé au développement de l’industrie du phosphate en Algérie. À travers cette appellation, la compagnie met également en avant un site emblématique du patrimoine économique national.

Air Algérie poursuit la réception de ses nouveaux Boeing

Avec cette nouvelle livraison, Air Algérie compte désormais quatre Boeing 737 MAX 8 réceptionnés dans le cadre de son programme d’acquisition. Le premier appareil de ce type avait été livré en juillet dernier, suivi de deux autres exemplaires à la fin du même mois. Ces avions portent notamment les noms « Hourria », « Peace » et « Africa ».

Pour rappel, la compagnie nationale a lancé en 2026 un programme d’acquisition de dix Boeing 737 MAX 8 auprès du constructeur américain. L’objectif est de renforcer progressivement les capacités de transport de la compagnie et de répondre à la demande croissante sur les lignes nationales et internationales.

Un programme plus large de modernisation de la flotte

Cette livraison s’inscrit dans un programme plus vaste de renouvellement et d’extension de la flotte d’Air Algérie, engagé depuis 2023. Celui-ci prévoit également l’acquisition de dix Airbus A330neo, destinés notamment aux vols long-courriers, ainsi que de seize ATR 72-600 pour renforcer les dessertes intérieures.

La compagnie a d’ailleurs réceptionné son sixième Airbus A330neo en octobre dernier, selon l’APS.

À travers ces investissements, Air Algérie entend augmenter ses capacités, élargir son réseau de destinations et améliorer les services proposés aux passagers. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de son plan d’action à l’horizon 2035, qui prévoit de nouvelles acquisitions pour accompagner le développement du transport aérien en Algérie.