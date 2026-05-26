Air Algérie : Alger, Oran, Annaba… les vols depuis Istanbul fortement perturbés

Suite à une vague d’annulations surprises d’Air Algérie, des voyageurs se retrouvent bloqués en Turquie sans solution de repli. D’Alger à Oran, c’est tout le corridor aérien entre les deux pays qui vacille, laissant les passagers sur le carreau à la dernière minute.

Bloqués pendant des jours à l’aéroport, les passagers de la ligne Istanbul-Algérie font les frais d’une série d’annulations massives de la part d’Air Algérie. Face à cette situation, l’absence totale de communication de la compagnie aérienne ne fait qu’accentuer le désarroi et la colère des voyageurs.

Depuis 48 heures, les témoignages inondent les réseaux sociaux. À l’aéroport d’Istanbul, c’est la douche froide pour les clients d’Air Algérie. Ils découvrent, une fois sur place, que leur vol vers Alger ou d’autres villes du pays est annulé. Ou alors, il est lourdement retardé. Faute de vols de remplacement le jour même, des familles et des groupes de touristes se retrouvent pris au piège.

Vague d’annulation paralyse les vols d’Air Algérie depuis Istanbul

L’axe aérien entre la Turquie et l’Algérie traverse une zone de fortes turbulences. Pas moins de six vols internationaux ont été annulés en quelques jours à l’aéroport d’Istanbul, perturbant gravement le programme des lignes régulières vers Alger, Oran et Annaba. En effet, cette succession de pannes opérationnelles met en évidence une fragilité marquante dans les liaisons avec ces villes clés d’Afrique du Nord.

Par ailleurs, entre le 25 et le 26 mai 2026, les vols court et moyen-courriers ont subi d’importantes perturbations. En effet, le phénomène n’a rien d’un cas isolé : ce sont des itinéraires spécifiques qui sont touchés de manière répétée par ces suppressions de vols.

Les annulations à répétition à l’aéroport d’Istanbul ont plongé les passagers pour l’Algérie dans le flou total. Les personnes qui devaient s’envoler pour Alger sont les premières touchées : le même vol a été annulé trois fois de suite.

Perturbations au programme d’Air Algérie depuis la Turquie

D’autres annulations sont prévues et concernent les vols suivants :

Mardi 26 mai 2026 :

Vol AH3015 (A320) : Istanbul – Alger (Houari Boumediene) prévu à 01h40.

Mercredi 27 mai 2026 :

Vol AH3015 (A320) : Istanbul – Alger (Houari Boumediene) programmé à 01h40.

Vol AH3013 (A320) : Istanbul – Alger (Houari Boumediene) prévu à 20h4.

Vol DAH3025 (B738) : Istanbul – Oran (Es Senia) prévu à 17h20.

Jeudi 28 mai 2026 :

Vol AH3015 (A320) : Istanbul – Alger (Houari Boumediene) programmé à 01h40.

Vol AH3021 (B738) : Istanbul – Annaba (Rabah Bitat) programmé à 02h30.

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