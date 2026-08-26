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Voyages

Air Algérie ouvre les réservations pour Alger-Berlin : voici la date du premier vol direct

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Rima Aissanou
2 min de lecture
Air Algérie ouvre les réservations pour Alger-Berlin : voici la date du premier vol direct
Air Algérie renforce son réseau européen avec une nouvelle liaison directe Alger-Berlin. Dès le 14 septembre 2026, les voyageurs pourront rejoindre la capitale allemande sans escale.
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La compagnie nationale, Air Algérie, renforce sa desserte de l’Europe en ouvrant une liaison aérienne directe entre l’Algérie et l’Allemagne. Cette nouvelle route stratégique Alger-Berlin simplifie le déplacement des voyageurs et de la diaspora en proposant des liaisons régulières, rapides et confortables.

Pour promouvoir sa nouvelle ligne, la compagnie lance une campagne exclusive d’invitation à l’évasion. Destination : Berlin.

Entre histoire passionnante, vie culturelle vibrante et dynamisme économique, la capitale allemande s’impose comme une étape incontournable pour les touristes, passionnés d’art et voyageurs d’affaires du monde entier.

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Air Algérie ouvre les réservations sur ses vols Alger – Berlin

Les nouvelles liaisons aller-retour entre Alger et Berlin garantissent un accès direct à la capitale allemande, affranchissant les passagers des transits par d’autres hubs européens. Un gain de temps précieux qui simplifie les déplacements vers l’Allemagne ainsi que les trajets en correspondance.

Incontournable sur le plan politique, économique et culturel, Berlin figure parmi les métropoles majeures d’Europe. Célèbre pour ses monuments historiques, ses musées renommés et sa vie culturelle effervescente, la capitale allemande est la destination idéale pour un séjour touristique, un voyage d’affaires ou des études internationales.

Cette nouvelle desserte illustre la stratégie d’expansion internationale d’Air Algérie. En renforçant ses liaisons vers les grandes métropoles mondiales, la compagnie nationale multiplie les options de voyage pour les Algériens tout en dynamisant les flux de transport aérien entre l’Algérie et l’Europe.

La compagnie nationale invite les passagers à planifier leur séjour et à effectuer leurs réservations pour faire de Berlin leur nouvelle porte d’entrée en Europe.

Plusieurs autres lignes bientôt au programme d’Air Algérie

En plus de Berlin, Air Algérie ouvre les réservations pour trois nouvelles liaisons vers l’Afrique subsaharienne : Conakry, Brazzaville et un vol triangulaire Lagos/Abuja. Prévues entre septembre et octobre 2026, ces dessertes régulières visent à répondre aux besoins de la diaspora, à stimuler le tourisme et à soutenir les échanges économiques régionaux.

Cette phase d’expansion concrétise la stratégie de la compagnie nationale pour faire de l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger un hub aérien majeur entre l’Europe et le continent africain. L’exploitation de ces lignes mobilisera une flotte moderne, incluant des avions de nouvelle génération comme le Boeing 737 MAX 9.

Côté calendrier, la ligne Alger – Berlin ouvrira le bal dès le 14 septembre 2026 à raison d’un vol hebdomadaire (départ d’Alger à 14h00, retour de Berlin à 19h00). Le réseau africain suivra en fin d’année avec les inaugurations de Conakry le 25 octobre, puis de Brazzaville et du combiné Lagos/Abuja le 26 octobre, chacune programmée à hauteur de trois fréquences par semaine.

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RA

Rima Aissanou

Rima Aissanou - Journaliste – Diaspora, tourisme et voyages

Rima Aissanou est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les thématiques liées à la diaspora algérienne, au tourisme et aux voyages.

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