Air Algérie ajoute des vols supplémentaires vers la France

À l’approche de la rentrée, la demande sur les billets d’avion explose. C’est le cas chez la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, qui enregistre une hausse des demandes exprimées par ses voyageurs sur plusieurs lignes aériennes.

Pour rappel, Air Algérie a précédemment annoncé le renforcement de son programme des vols vers l’aéroport de Montréal au Canada. Mais aussi, vers plusieurs villes en France. La compagnie aérienne nationale, revient dans une nouvelle annonce pour faire part d’un nouveau renforcement de ces vols.

Vols vers la France : Air Algérie renforce son programme

En effet, dans un nouveau communiqué, publié en ce mercredi 23 août 2023, la compagnie aérienne nationale, a fait part du renforcement de son programme des vols depuis et vers la France. Pour répondre à la forte demande de sa clientèle, Air Algérie a annoncé que des vols supplémentaires vers la France ont été rajoutés à son programme.

Et ce, notamment pour la période allant du 29 août jusqu’au 7 septembre 2023. Par ailleurs, le transporteur aérien national précise que l’ouverture des ventes se fera graduellement pour ces billets d’avion. Dans le même communiqué, Air Algérie invite ses passagers à se rapprocher de ses agences et des agences intermédiaires, ou encore à consulter son site de réservation pour obtenir plus d’information.

Pour rappel, il s’agit d’un second renforcement qu’Air Algérie opère sur son programme des vols pour satisfaire à la forte demande sur les billets d’avion, exprimée par les voyageurs algériens et les membres de la diaspora. En effet, Air Algérie a précédemment annoncé l’ajout de 114 vols à son calendrier. Notamment à destination de Lyon, Lille, Metz, Paris, Toulouse et Marseille.

