Air Algérie affrète 3 nouveaux avions et renforce sa flotte

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a précédemment fait part de l’achat de quinze nouveaux avions, pour renforcer sa flotte et assurer la desserte de toutes ses lignes aériennes et le transport de tous ses passagers depuis et vers l’Algérie.

Par ailleurs, le PDG de la compagnie, en l’occurrence Yacine Benslimane, a fait part de l’affrètement de nouveaux aéronefs pour renforcer le pavillon national.

Air Algérie renforce sa flotte avec 3 avions gros porteurs

En effet, dans une déclaration accordée à la presse, en marge d’une séance du conseil de la nation, le PDG d’Air Algérie a fait savoir que sa compagnie a procédé à l’affrètement de trois nouveaux avions gros porteurs pour répondre à son programme des vols.

Dans ce sillage, il explique qu’Air Algérie avait lancé un plan d’affrètement d’avions en vue de répondre à la demande croissante, de la part de ses voyageurs, enregistrée en période des grands pics. Notamment, en été et durant la saison du Hadj.

Yacine Benslimance fait état, ainsi, de l’affrètement, jusqu’à présent, de trois avions gros porteurs. Par ailleurs, quant à l’opération de l’acquisition des 15 aéronefs, le PDG d’Air Algérie a affirmé que les 15 avions devant être acquis seront réceptionnés en 2025 et l’opération se poursuivra jusqu’à 2027.

Air Algérie envisage l’ouverture de 12 nouvelles lignes

Si Air Algérie procède au renforcement de sa flotte, c’est pour lancer de nouvelle ligne aérienne. Yacine Benslimane a fait état, dans une précédente déclaration, de l’ouverture prochaine de 12 nouvelles routes, à destination de l’Europe, l’Asie, l’Amérique et l’Afrique.

Par ailleurs, il en est question des vols à destination d’Amsterdam (Pays-Bas) et Londres (Gatwick) au Royaume-Uni, mais aussi à destination de vers New York (États-Unis), Caracas (Venezuela) et La Havane (Cuba), Guangzhou et Hong Kong en Chine, Kuala Lampur en Malaisie ou encore Lagos et Abuja au Nigeria et Dar-Essalem en Tanzanie, mais aussi, Libreville au Gabon.

