Air Algérie accumule les retards : les explications du ministre des Transports

Ces derniers jours, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a fait face à de nombreux incidents, dont d’importants retards enregistrés sur de nombreux de ses vols. Parmi ces derniers, le vol Alger – Djeddah qui a accumulé plus de 24 heures de retard.

Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, est revenu sur le sujet de ces retards, dans une plénière du Conseil de la Nation dédié aux questions orales.

Air Algérie : « les pannes sont derrière la plupart des retards enregistrés »

La semaine dernière, un autre vol d’Air Algérie, au départ d’Alger vers Paris Orly, a décollé avec plus de six heures de retard, tandis qu’un autre avion a fait demi-tour après avoir décollé depuis Alger, à destination de Montréal, au Canada.

Une situation qui suscite de nombreuses questions, de la part des voyageurs de la compagnie, fortement impactés par ces retards. Dans ce sillage, Mohamed El Habib Zahana, explique les raisons derrière ces retards. En effet, il déclare que « les pannes sont derrière la plupart des retards enregistrés ». Par ailleurs, le ministre des Transports a fait savoir qu’un travail est en cours, dans ce domaine, pour respecter les normes internationales et réduire les cas de retards.

Lors de cette séance plénière, Zahana a évoqué aussi le renforcement de la flotte de la compagnie avec l’acquisition de nouveaux avions et a fait savoir que le premier quota sera réceptionné en 2025. En plus du recours au fret pour couvrir la demande sur la saison du Hadj et la saison estivale.

Par ailleurs, le ministre des Transports a rappelé que le secteur aérien est en phase de préparation pour répondre aux aspirations des voyageurs, les mois prochains, et procédé au renforcement des lignes et à l’actualisation des horaires.

