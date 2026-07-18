Air Algérie accélère le lancement de la ligne Alger-Berlin : une ouverture prévue avant cette date

Air Algérie accélère le lancement de la ligne Alger-Berlin : une ouverture prévue avant cette date
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Air Algérie accélère le déploiement de son réseau international. Le président-directeur général de la compagnie, Hamza Benhamouda, a annoncé que la liaison aérienne directe entre Alger et Berlin sera lancée avant le mois de septembre 2026, conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Hamza Benhamouda a fait cette annonce en marge du Forum d’affaires algéro-allemand, où il a présenté l’état d’avancement du projet et les ambitions d’Air Algérie en matière d’expansion internationale.

Selon Hamza Benhamouda, Air Algérie prévoyait initialement d’inaugurer la nouvelle ligne Alger–Berlin avant la fin de l’année, plus précisément au mois de novembre.

Toutefois, l’engagement pris par le président Abdelmadjid Tebboune devant les membres de la communauté algérienne établie en Allemagne a conduit la compagnie à accélérer les préparatifs. L’objectif est désormais de mettre cette liaison en service avant le mois de septembre, sous réserve de l’achèvement des dernières formalités.

Cette nouvelle desserte vise à faciliter les déplacements de la diaspora algérienne en Allemagne tout en renforçant les échanges économiques, touristiques et institutionnels entre les deux pays.

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Une stratégie d’expansion vers de nouvelles destinations

Le PDG d’Air Algérie a précisé que l’ouverture de la ligne Alger-Berlin s’inscrit dans un programme plus vaste d’extension du réseau international de la compagnie.

Cette stratégie a pour objectif d’offrir davantage de possibilités de voyage aux Algériens résidant à l’étranger et d’améliorer la connectivité aérienne de l’Algérie avec plusieurs régions du monde.

Hamza Benhamouda a également indiqué que le plan d’expansion ne se limitera pas à l’Allemagne. Air Algérie prévoit d’ouvrir progressivement de nouvelles lignes vers plusieurs destinations en Asie et en Afrique au cours des années 2026 et 2027.

À travers ce programme, la compagnie entend renforcer sa présence sur les marchés internationaux et répondre à la hausse de la demande en transport aérien, tout en accompagnant la dynamique de développement des échanges entre l’Algérie et ses partenaires étrangers.

Air Algérie prépare l’ouverture de quatre nouvelles lignes internationales

L’ouverture prochaine de la liaison Alger-Berlin s’inscrit dans un vaste plan d’expansion du réseau international d’Air Algérie. La compagnie nationale prévoit en effet de lancer quatre nouvelles destinations, dont deux en Europe, afin de renforcer sa présence sur les marchés internationaux.

Cette stratégie a été réaffirmée samedi par le ministre des Transports, Saïd Sayoud, à l’occasion de la réception de deux nouveaux appareils destinés à renforcer la flotte de la compagnie.

Dans le détail, Air Algérie ouvrira prochainement des vols directs vers Berlin (Allemagne) et Varsovie (Pologne) en Europe. En Afrique, deux nouvelles liaisons relieront Alger à Brazzaville (Congo) et Conakry (Guinée).

Le ministre a souligné que ces ouvertures s’inscrivent dans un programme global de modernisation de la flotte, qui prévoit l’acquisition de 18 nouveaux avions auprès de Boeing et d’Airbus. Après la réception de cinq Airbus ces derniers mois, la compagnie vient également d’accueillir son premier Boeing 737 MAX 8, ainsi qu’un ATR 72-600 destiné à sa filiale Domestic Airlines, spécialisée dans les vols intérieurs.

Au-delà du renouvellement de sa flotte, Air Algérie ambitionne de faire de l’Algérie un véritable hub aérien régional, reliant l’Afrique à l’Europe et à l’Asie.

Air Algérie a déjà ouvert de nouvelles dessertes vers Kuala Lumpur, Guangzhou, Addis-Abeba, Luanda et Libreville. La compagnie prévoit également de lancer progressivement d’autres lignes entre 2026 et 2027 afin de répondre à la hausse de la demande et de renforcer son rayonnement international.

Wissam Abid

Wissam Abid - Journaliste – Nation, société et faits divers

Wissam Abid est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers qui marquent le quotidien des Algériens.

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