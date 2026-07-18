Air Algérie accélère le lancement de la ligne Alger-Berlin : une ouverture prévue avant cette date

Air Algérie accélère le déploiement de son réseau international. Le président-directeur général de la compagnie, Hamza Benhamouda, a annoncé que la liaison aérienne directe entre Alger et Berlin sera lancée avant le mois de septembre 2026, conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Hamza Benhamouda a fait cette annonce en marge du Forum d’affaires algéro-allemand, où il a présenté l’état d’avancement du projet et les ambitions d’Air Algérie en matière d’expansion internationale.

Selon Hamza Benhamouda, Air Algérie prévoyait initialement d’inaugurer la nouvelle ligne Alger–Berlin avant la fin de l’année, plus précisément au mois de novembre.

Toutefois, l’engagement pris par le président Abdelmadjid Tebboune devant les membres de la communauté algérienne établie en Allemagne a conduit la compagnie à accélérer les préparatifs. L’objectif est désormais de mettre cette liaison en service avant le mois de septembre, sous réserve de l’achèvement des dernières formalités.

Cette nouvelle desserte vise à faciliter les déplacements de la diaspora algérienne en Allemagne tout en renforçant les échanges économiques, touristiques et institutionnels entre les deux pays.

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Une stratégie d’expansion vers de nouvelles destinations

Le PDG d’Air Algérie a précisé que l’ouverture de la ligne Alger-Berlin s’inscrit dans un programme plus vaste d’extension du réseau international de la compagnie.

Cette stratégie a pour objectif d’offrir davantage de possibilités de voyage aux Algériens résidant à l’étranger et d’améliorer la connectivité aérienne de l’Algérie avec plusieurs régions du monde.

Hamza Benhamouda a également indiqué que le plan d’expansion ne se limitera pas à l’Allemagne. Air Algérie prévoit d’ouvrir progressivement de nouvelles lignes vers plusieurs destinations en Asie et en Afrique au cours des années 2026 et 2027.

À travers ce programme, la compagnie entend renforcer sa présence sur les marchés internationaux et répondre à la hausse de la demande en transport aérien, tout en accompagnant la dynamique de développement des échanges entre l’Algérie et ses partenaires étrangers.