Air Algérie à l’écoute de ses clients: un nouveau numéro pour joindre son centre d’appels

La compagnie aérienne nationale continue de séduire ses clients. En plus d’un programme renforcé, des destinations diversifiées et une offre tarifaire sur mesure, la compagnie travaille davantage pour améliorer l’expérience voyage et client.

Dans ce sillage, le pavillon national revient dans une nouvelle annonce pour faire part du lancement de son nouveau numéro permettant de joindre plus facilement son centre d’appels.

Air Algérie lance un nouveau numéro de centre d’appels

En annonçant cette nouveauté, Air Algérie permettra à ses clients de contacter son centre d’appels plus facilement et à des horaires prolongés. En plus de l’ancien numéro, qui sera opérationnel temporairement, les voyageurs de la compagnie aérienne nationale pourront, désormais, contacter le 3302 pour demander des renseignements.

La mise en service de ce numéro offrira une “communication efficace avec tous les opérateurs de téléphonie fixe et mobile. Et ce, dans le but d’améliorer les services du pavillon national. Par ailleurs, les horaires de service seront prolongés pour assurer une assistance de 7 jours / 7 jours et 24 heures sur 24.

Mais ce n’est pas tout. Air Algérie a aussi pensé à ses clients anglophones et a mis à leur disposition une équipe anglophone pour répondre à leurs questions et renforcer la communication. Pour mémoire, le transporteur aérien national a précédemment annoncé le lancement d’un autre numéro vert au profit des pèlerins algériens.

En effet, ce numéro vert spécialement dédié aux voyageurs de la compagnie revenant des terres saintes est accessible via :+966 800 85 005 85. Ce dernier permettra d’offrir une assistance renforcée pour cette catégorie de voyageurs, mais aussi de répondre efficacement aux questions relatives aux voyages, sur les éventuels retards et perturbations de programme…

