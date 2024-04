Air Algérie : 42 vols supplémentaires par semaine entre ces destinations

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, a récemment annoncé une expansion majeure de ses services en prévision de la saison estivale. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique de l’État visant à améliorer la connectivité aérienne entre les différentes régions du pays. Avec une attention particulière portée aux besoins des passagers, la compagnie prévoit de programmer 42 vols supplémentaires chaque semaine vers et depuis 11 aéroports intérieurs.

Cette expansion représente un engagement fort envers les voyageurs algériens, avec un ajout remarquable de 4154 sièges supplémentaires par semaine, soit plus de 16616 sièges par mois. Cela vise à répondre à la demande croissante de déplacements aériens et à offrir une plus grande accessibilité aux différentes régions du pays.

Cette décision stratégique reflète l’engagement continu d’Air Algérie à servir sa clientèle avec efficacité et à répondre aux besoins changeants du marché. Elle démontre également la volonté de la compagnie de jouer un rôle central dans le développement économique et social du pays, en facilitant les voyages pour les affaires, le tourisme et les visites familiales.

La compagnie tient à exprimer sa gratitude envers ses précieux passagers pour leur confiance constante. Cette expansion de l’offre de vols intérieurs souligne l’importance accordée à leur confort et à leur satisfaction. Air Algérie réaffirme son engagement à fournir des services de qualité et se positionne comme un partenaire fiable pour les voyages intérieurs en Algérie.

Comment accéder à ces nouvelles offres ?

Pour ceux qui souhaitent bénéficier de cette expansion des services aériens offerts par Air Algérie, plusieurs options sont disponibles pour obtenir plus d’informations et effectuer des réservations.

Les passagers peuvent se rendre dans les agences d’Air Algérie situées dans différentes villes du pays pour obtenir des détails sur les nouveaux vols et réserver leurs billets. Les représentants de la compagnie seront disponibles pour répondre aux questions et aider les clients à planifier leurs voyages.

Une autre option consiste à contacter le centre d’appels d’Air Algérie en composant le numéro suivant : +213 21 98 63 63. Ce service téléphonique permet aux passagers de recevoir une assistance personnalisée et de réserver leurs vols en toute simplicité, sans avoir à se rendre physiquement dans une agence.

En offrant ces différentes options de réservation et d’assistance, Air Algérie démontre son engagement à rendre les voyages aériens accessibles et pratiques pour tous les voyageurs en Algérie. Cette expansion des services aériens intérieurs témoigne de l’engagement continu de la compagnie à améliorer l’expérience des passagers et à répondre aux besoins de mobilité de la population algérienne.