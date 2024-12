Air Algérie : 30 % de réduction et plus pour cette catégorie de voyageurs

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, et la caisse nationale des assurances des travailleurs salariés, CNAS, ont procédé à la signature d’une convention de partenariat afin d’améliorer le service public au profit des malades assurés sociaux.

La signature de cette convention a eu lieu en présence du directeur général de la compagnie aérienne nationale, Hamza Benhamouda, et du directeur général de la CNAS, Nadir Khuadria, sous la supervision du ministre du Travail, de l’emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, et le ministre des Transports, Said Sayoud.

Air Algérie offre jusqu’à 30 % de réduction pour cette catégorie de voyageurs

Cette initiative intervient dans le cadre des orientations du chef d’État, Abdelmadjid Tebboune, qui visent à améliorer la prise en charge des citoyens et à promouvoir le service public au profit des patients dont l’état de santé exige une prise en charge à l’étranger.

En effet, cet accord porte sur une réduction de 30 % sur les billets de voyage des patients de la CNAS, nécessitant des soins à l’étranger, et leurs accompagnateurs. Selon le même communiqué, Air Algérie s’engage à garantir une inscription prioritaire, pour cette catégorie de voyageurs, sur la liste de voyageurs. Et ce, en cas de vols complets et de manière à leur faciliter le déplacement vers leurs destinations.

La convention de partenariat prévoit, par ailleurs, de mettre en place une antenne au siège de la CNAS pour assurer un meilleur traitement des demandes de réservation, billetterie, informations… et, ainsi, faciliter les échanges entre les deux entités.

Promouvoir le service public au profit du citoyen

La signature de cet accord entre Air Algérie et la CNAS témoigne de la vision partagée entre les deux entités, en matière de coopération durable et de soutien offert à toutes les catégories de la société.

De son côté, la Caisse nationale des assurances des travailleurs salariés, CNAS, s’engage à assurer une formation technique aux médecins et aux correspondants sociaux de la compagnie aérienne. Notamment, grâce à des sessions de formation sur la législation relative aux assurances sociales. La convention contribuera à améliorer la performance du service public au profit des citoyens, afin de garantir la qualité et l’efficacité, et pour placer les citoyens au cœur de leurs priorités.

De son côté, le ministre des Transports, Said Sayoud, souligne que ce partenariat permettra de répondre aux besoins des citoyens algériens et de faciliter le déplacement des malades, notamment ceux qui sont assurés auprès de la CNAS et dont l’état de santé exige une prise en charge à l’étranger.

