Air Algérie : 12 nouveaux vols et 2 nouvelles destinations

Bonne nouvelle pour la Diaspora Algérienne. Après des longs mois de souffrance et d’attente à cause de la pandémie de la Covid-19, voici que les horizons s’ouvrent peu à peu. En effet, le ministère du Transport a annoncé aujourd’hui l’ouverture de 12 nouvelles lignes de vols internationales. Ces vols, qui seront assurés par Air Algérie, toucheront six différentes destinations.

Aujourd’hui, le 11 octobre 2021, soit plus de deux ans après le début de la crise sanitaire et la fermeture des frontières, le ministère du Transport fait une nouvelle annonce. Il indique que « dans le cadre des efforts du gouvernement pour soutenir le programme actuel de vols d’Air Algérie », un nouveau programme est à l’affiche.

Le nouveau plan de vol d’Air Algérie

Le ministère du Transport indique dans son communiqué rendu public aujourd’hui que « Le nouveau programme a été approuvé et entrera en vigueur à partir de la semaine prochaine ». Selon la même source, Air Algérie va effectuer 12 nouveaux vols internationaux vers 6 destinations.

Les nouveaux vols sont distribués comme suit :

Deux nouveaux vols hebdomadaires vers Dubaï, aux Émirats Arabes Unis Deux nouveaux vols hebdomadaires vers Londres, au Royaume-Uni Deux nouveaux vols hebdomadaires vers Francfort, en Allemagne Deux nouveaux vols hebdomadaires vers Rome, en Italie Deux nouveaux vols hebdomadaires vers Istanbul, en Turquie Deux nouveaux vols hebdomadaires vers Barcelone, en Espagne.

Il s’agit donc de deux nouvelles destinations, qui sont Dubaï et Londres, tandis que le nombre de vols pour l’Espagne, l’Allemagne et la Turquie s’élèvera dorénavant à 3 vols par semaine.

Le nouveau programme prendra effet à partir de la semaine prochaine. Le ministère affirme que dans le cadre du principe de réciprocité, les compagnies étrangères vont pouvoir ajouter 12 nouveaux vols. Le total des nouvelles lignes sera donc de 24.