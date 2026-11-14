Transport aérien : Air Algérie se rapproche des 100 avions

Cent appareils. C’est le palier que doit atteindre la flotte d’Air Algérie au terme du programme d’acquisition engagé par la compagnie nationale. L’annonce émane du ministre des Transports, Saïd Sayoud, qui a profité de cette échéance pour réclamer un étoffement du programme de vols sur le réseau domestique. Une demande justifiée par une pression grandissante sur les dessertes intérieures et par la volonté de relever le niveau des prestations offertes aux voyageurs.

Le cap des cent appareils constitue l’aboutissement d’un plan de renouvellement lancé il y a plusieurs mois. Le pavillon national a déjà intégré plusieurs Boeing 737 MAX 8 ainsi que des turbopropulseurs ATR destinés aux liaisons courtes. Chaque livraison rapproche un peu plus la compagnie de cet objectif chiffré.

La trajectoire est connue depuis que la compagnie a réceptionné son premier Boeing 737 MAX 8 baptisé « El Hourria », prélude à une commande globale de dix exemplaires de ce modèle. Réputés sobres en carburant, ces biréacteurs offrent une autonomie qui autorise des rotations plus longues sans escale technique.

Au-delà du nombre, c’est l’âge moyen du parc qui est visé. Des avions récents, ce sont moins d’immobilisations techniques, moins de retards en cascade et une consommation allégée. Autant d’arguments qui pèsent dans l’équation économique d’un transporteur confronté à une concurrence régionale féroce.

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Les lignes intérieures placées en tête des priorités

Saïd Sayoud a insisté sur un point précis : le programme de vols domestiques doit être densifié. La demande grimpe, notamment vers les wilayas du Sud, où l’avion reste souvent le seul moyen de rallier le Nord dans des délais raisonnables. Les créneaux disponibles ne suffisent plus à absorber ce flux.

Le ministre réclame parallèlement une remise à plat de la qualité de service. Accueil au sol, ponctualité, traitement des bagages, information des passagers : ces aspects conditionnent la perception qu’ont les usagers du transporteur national, bien davantage que les performances techniques des appareils.

Cette orientation s’inscrit dans une séquence plus large. En juillet dernier, le même responsable avait alors dévoilé quatre nouvelles destinations internationales au programme de la compagnie, dont deux en Europe. Ainsi, l’expansion extérieure et le maillage intérieur avancent donc de concert.

Un secteur des transports sous surveillance ministérielle rapprochée

L’aérien n’est pas le seul domaine à faire l’objet d’exigences appuyées. Fin juillet, alors que la compagnie aérienne enregistrait de nouvelles livraisons, le ministre adressait des remontrances aux responsables du rail, sommés d’améliorer sensiblement leurs prestations.

La route figure alors elle aussi au menu des chantiers. Un programme de renouvellement de 10 000 bus a été lancé, accompagné de mesures visant la sécurité routière et l’application de dispositions révisées du Code de la route. Le département veut alors agir sur l’ensemble des modes de déplacement, sans en privilégier un seul.

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La modernisation de la flotte sert une ambition de hub régional

Porter le parc à une centaine d’unités répond à une logique de positionnement. Alger ambitionne donc de devenir un point de correspondance entre l’Europe et le continent africain, un rôle qui suppose des fréquences soutenues et des appareils adaptés aux distances moyennes comme aux liaisons régionales.

Les ATR 72-600 affectés à Domestic Airlines jouent ici une partition complémentaire. Conçus pour les pistes courtes et les trajets régionaux, ils permettent d’irriguer des aérodromes que les biréacteurs ne peuvent desservir dans des conditions économiques viables.

L’investissement ne s’arrête pas aux avions. Une unité industrielle de restauration aérienne a été donc inaugurée, signe que la chaîne de valeur du transport aérien est traitée dans sa globalité. Reste à transformer ces acquisitions en bénéfices tangibles pour le passager, seul juge réel de la réussite du plan.