Ain Témouchent : la chute d’un arbre fait trois morts

La route nationale N°22, reliant Béni Saf à Tlemcen, a connu pendant la soirée d’hier un accident dramatique, qui a couté la vie à 3 personnes, ces dernières étaient à bord d’un véhicule qui roulait à destination de Tlemcen. Les trois hommes sont morts après qu’un grand arbre ait tombé sur leur voiture. L’accident a fait également trois blessés.

En effet, et d’après les informations rapportées par le journal arabophone Al khabar, les trois victimes étaient à l’intérieur d’un taxi à destination de Tlemcen. La journée a connu des vents violents, ce qui avait causé la chute d’un grand arbre qui s’est écrasé sur leur véhicule.

Selon la même source, l’arbre avait aussi fait trois blessés qui étaient à bord du même véhicule, mais il a également touché après sa chute une autre voiture, sans que ceux qui s’y trouvaient n’y soient blessés.

Un malheureux accident

Le drame avait eu lieu sur la route nationale N° 22, et plus exactement sur le tronçon qui traverse le village de Béni Ghennam, dans la commune Émir Abdelkader, à Ain Témouchent. L’arbre s’est écrasé sur un taxi à destination de Tlemcen, et à son bord 6 personnes. Cette chute a causé la mort de 3 personnes qui sont le chauffeur du taxi et deux autres passagers.

Les trois autres personnes qui étaient à bord de ce taxi ont été grièvement blessés. Elles ont été transportées par les éléments de la protection civile vers l’hôpital de Béni Saf.

En ce qui concerne les dépouilles des victimes qui ont laissé leur vie dans cet accident, elles ont été transportées vers la morgue du même hôpital comme l’indique la déclaration des services de la protection civile.

Une enquête a été également ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale afin d’établir les circonstances exactes de ce malheureux accident.