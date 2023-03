Ain Defla : un réseau criminel spécialisé dans la harga démantelé

Un réseau criminel organisé, spécialisé dans le trafic de haraga, a été démantelé par les services de sécurité de la wilaya d’Ain Defla. En effet, les services responsables ont également arrêté six de ses membres, dans le cadre de la même opération. Dans ce sillage, on notera que les suspects sont âgés entre 27 et 37 ans. Sachant que la majorité des membres de ce réseau sont originaires de la wilaya d’Ain Defla.

Il convient de préciser également que l’enquête a été menée par la brigade mobile de la police judiciaire à El Attaf. Et ce, sous la supervision du parquet territorialement compétent. En fait, tout avait commencé en octobre 2022, lorsque plusieurs opérations de migrations illégales vers des destinations européennes ont été enregistrées, depuis Tipaza.

D’ailleurs, plusieurs vidéos de ces migrants ont été relayées sur la Toile. De ce fait, une enquête poussée a été menée en collaboration avec les équipes spécialisées dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ainsi que les experts en lutte contre la cybercriminalité.

Les accusés ont été déférés devant le tribunal d’El Attaf

Après la perquisition des maisons des suspects, les services responsables ont réussi à saisir et récupérer des moyens et équipements de navigation utilisés à des fins criminelles. Notamment 13 gilets de sauvetage, un appareil de signalisation maritime, des pièces détachées pour les moteurs de bateaux, 4 seaux de carburant et une quantité de carburant.

Au-delà de plusieurs téléphones portables utilisés dans ces activités criminelles. Les personnes soupçonnées ont été déférées devant les autorités judiciaires compétentes auprès du tribunal d’El Attaf. Les accusés devront faire face à plusieurs accusations. Notamment, le trafic de migrants dans le cadre d’un réseau criminel organisé, impliquant la gestion et la facilitation de la sortie illégale de personnes du territoire national, mettant ainsi en danger la vie ou la sécurité des migrants transportés.