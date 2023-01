Ain Defla : un jeune homme de 22 ans tue sa grand-mère

Cette fois c’est un réel drame familial qui a touché la wilaya d’Ain Defla. Cette affaire relate le meurtre d’une femme, qui a dépassé les 75ans, sauvagement assassinée.

Selon le média arabophone Ennahar, dans la nuit du 25 janvier, les autorités de la wilaya d’Ain Defla, ont annoncé l’arrestation d’un homme de 22 ans pour son implication dans le meurtre d’une femme de 75 ans. Les services de sécurité ont mené une enquête approfondie avant de procéder à l’arrestation de l’homme, qui a été précédemment poursuivi judiciairement pour ce crime.

La victime était une femme de 75 ans. Les arrestations ont été effectuées suite à une intervention réussie des forces de l’ordre suite à une alerte donnée par les habitants de la ville via le numéro vert. Les citoyens avaient demandé de l’aide pour sauver des membres d’une famille, une grand-mère et sa petite-fille, qui étaient en train d’être retenues et agressées par l’accusé.

Les enquêteurs ont mené une opération réussie pour appréhender le suspect et continuent à enquêter sur les circonstances de ce crime tragique.

Les autorités mettent la lumière sur les circonstances du crime

Les investigations ont révélé que le suspect avait agressé sa grand-mère âgée de 75 ans avec un couteau, causant des blessures graves qui ont ensuite entraîné son décès une fois arrivée à l’hôpital. Il avait pulvérisé des substances sur les yeux de sa grand-mère et de l’a ensuite agressée avec des coups de couteau, après lui avoir menotté les mains.

L’intervention a aussi permis de saisir le suspect en possession d’un poignard alors qu’il tentait d’attaquer sa sœur mineure. Les forces de l’ordre ont également saisi les armes utilisées par le meurtrier . L’homme de 22ans a été présenté devant les autorités judiciaires compétentes, où il a été accusé de meurtre, de vol et de coups et blessures intentionnels.