Ain Defla : un grave accident de la circulation fait plusieurs morts

Les accidents de la route tuent de plus en plus, en cette période estivale, beaucoup choisissent de prendre la route. Il ne se passe pas un jour sans que les médias et les réseaux sociaux ne relaient des scènes d’accident mortels. C’est encore le cas, ce jeudi 11 aout, très tôt durant la matinée, 3 personnes sont décédées dans un accident de la circulation survenu sur l’autoroute de la wilaya d’Ain Defla, plus précisément à Al-Ataf.

Selon les services de la protection civile, l’accident est une collision entre un camion semi-remorque, transportant un conteneur contenant des seaux de peinture, et une Renault Symbol. La collision a été suivie d’un incendie de voiture.

L’accident s’est produit vers 02h30 sur l’axe autoroutier est-ouest de la wilaya d’Ain Defla, plus précisément à Al-Ataf.

Suite à l’accident, trois personnes ont trouvé la mort, dont deux carbonisées sur place, et un incendie complet de la voiture, avec des pertes matérielles importantes pour le camion.

L’accident a également provoqué une fermeture complète de l’autoroute, alors que les équipes d’intervention travaillaient pour libérer et démobiliser le trafic. Les circonstances de l’accident restent inconnues, tandis que la gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes réelles.

Une semaine mortelle sur les routes algériennes

Selon un bilan rendu public, ce mercredi 10 aout, par la Protection civile, soixante-et-une (61) personnes ont trouvé la mort et 1831 autres ont été blessées dans 1422 accidents de la circulation survenus à travers différentes wilayas du pays durant la dernière semaine, du 31 juillet au 6 août).

Selon la même source, c’est la wilaya de Mostaganem qui arrive en tête de ce classement, avec un bilan qui fait état 9 morts et 82 blessées dans 63 accidents durant la même période.

Pour finir, selon le communiqué, les unités de la Protection civile ont effectué 2.581 interventions pour l’extinction de 1.875 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants ayant été enregistrés dans la wilaya d’Alger, ou on a pu comptabilisé 229 interventions pour l’extinction de 168 incendies.