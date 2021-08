Ain Defla: deux militaires tués dans l’explosion d’une mine artisanale

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, trois militaires ont été victimes hier vendredi 6 aout d’une explosion d’une bombe de confection artisanale. Deux d’entre eux ont trouvé la mort, tandis qu’un autre a été blessé.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), de deux soldats sont morts et un autre a été légèrement blessé. « Il s’agit du Djoundi Contractuel Meziane Fouad et le Djoundi Contractuel Ammour Salah Eddine qui sont tombés au champ d’honneur, tandis que le Djoundi Contractuel Dib Badreddine a été légèrement blessé », précise la même source.

Les trois soldats étaient chargés d’effectuer une opération de fouille et de recherche dans la zone de Tacheta Zougagha à de Aïn Defla en première région Militaire.

Le ministère de la Défense nationale réagit

« Suite à ce tragique événement, Monsieur le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire, exprime ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles et aux proches des Chouhada et souhaitant un prompt rétablissement au Djoundi blessé », lit-on encore dans le communiqué publié par le Ministère de la Défense nationale

La même source a jouté que « L’Armée nationale populaire veille à lutter contre le terrorisme à travers tout le territoire national dans le but de traquer les résidus de ces criminels et les éliminer partout où ils se trouvent ».