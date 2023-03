Aïn Defla : décès suspect d’un enfant d’un an et demi dans un local abandonné

Âgé d’environ un an et demi, un petit bébé qui répond aux initiales « Y.Z », a rendu son dernier souffle, dans des conditions mystérieuses. Et ce, à l’intérieur de l’un des magasins abandonnés au niveau du quartier Al-Wiam à Khemis Miliana dans la wilaya d’Aïn Defla. On notera qu’il s’agit de ce que rapporte un quotidien généraliste dans son nouveau numéro d’aujourd’hui.

À en croire les révélations de la même source, la victime a été retrouvée morte avec des marques bleues sur le dos. De fait, les éléments de la protection civile sont intervenus afin de transporter le corps du bébé décédé à la morgue de l’hôpital de Khemis Miliana. Sachant que les autorités responsables ont immédiatement ouvert une enquête sur l’affaire.

Dans ce sillage, il convient de préciser que la maman de la victime ainsi que ses 9 enfants vivaient dans un local abandonné. On notera égalmment que la femme a déjà fait part des circonstances difficiles dans lesquelles elle vit en compagnie de ses 9 enfants. Cependant, la principale concernée n’a reçu aucune aide. Elle qui a malheureusement fini par perdre son enfant.