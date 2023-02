Aïn Beïda : en sauvant un enfant kidnappé, un jeune homme se fait tuer

Le tribunal d’Oum El Bouaghi a condamné à de lourdes peines d’emprisonnement 3 personnes impliquées dans le meurtre d’un jeune homme. En effet, les faits de cette affaire remontent au 28 juillet 2022 dans la ville d’Aïn Beïda, wilaya d’Oum El Bouaghi. De ce fait, le principal suspect de meurtre a écopé d’un emprisonnement à perpétuité. Tandis que ses deux complices ont été condamnés à 20 ans de prison.

Selon ce que rapporte le média arabophone généraliste Echorouk, tout a commencé lorsque la victime a sauvé un enfant kidnappé. En effet, les accusés étaient à bord d’une voiture QQ de couleur noire, le jour de l’incident. De ce fait, le principal suspect est sorti de la voiture et a essayé de kidnapper l’enfant. Heureusement, le jeune homme a cependant sauvé le garçon des mains des kidnappeurs.

Voulant se venger du jeune homme qui a déjoué le complot, les membres de gang sont revenus au même endroit en portant des armes. Et ce, à 4 heures du matin. Après une discussion très tendue entre les deux parties, la victime a été agressée par les trois suspects. Ceux-ci ont, en effet, lancé plusieurs coups de poignard au jeune homme. Ce qui a causé sa mort.

La victime est décédée avant d’arriver à l’hôpital

Comme on l’avait susmentionné, le jeune homme a reçu 6 blessures mortelles. Notamment, au niveau du cou et du dos. Ainsi qu’un autre poignard au niveau de la jambe gauche qui lui a causé une hémorragie sévère. En conséquence de quoi, la victime a rendu son dernier souffle avant d’arriver à l’hôpital. Sachant que l’auteur du crime et ses complices se sont immédiatement enfuis.

Durant leur procès, les inculpés ont avoué avoir commis le crime contre le jeune homme. D’ailleurs, les témoignages des personnes présentes l’ont également affirmé. On notera dans ce sillage, que les principaux concernés sont accusés d’homicide volontaire avec préméditation.