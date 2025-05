Ain Amenas : Saisie de 1,9 million de psychotropes et démantèlement d’un réseau lié au terrorisme

La cour de Sidi M’hamed a publié ce jeudi un communiqué révélant les dessous d’une saisie massive de psychotropes opérée dans la région d’Ohannet, relevant de la commune d’Ain Amenas, aux confins sud-est du pays. Près de 1,9 million de capsules de Pregabaline ont été interceptées, une quantité jugée exceptionnelle tant par son volume que par sa destination potentiellement destructrice.

Quatre personnes sont au cœur de l’affaire : trois suspects identifiés et activement recherchés, tandis qu’un quatrième individu a été arrêté. Ce dernier est au centre des investigations, soupçonné d’être un maillon clé dans un réseau criminel structuré et transfrontalier.

Les chefs d’inculpation formulés contre lui sont particulièrement lourds :

Importation illégale de psychotropes ;

Possession, transport et distribution en bande organisée ;

Mise en danger de la santé publique et de l’économie nationale ;

Financement présumé d’un groupe terroriste ;

Blanchiment d’argent au sein d’une organisation criminelle ;

Usage de faux documents administratifs.

La Pregabaline : un médicament détourné, une menace croissante

La Pregabaline, substance initialement prescrite contre l’anxiété ou les douleurs neurologiques, est de plus en plus utilisée comme drogue de substitution, notamment chez les jeunes. Cette dérive alarmante inquiète les autorités sanitaires et sécuritaires, d’autant plus que ce médicament circule désormais dans des quantités industrielles, comme le montre cette saisie.

Située à la frontière entre l’Algérie, la Libye et le Niger, Ain Amenas est connue pour être une zone de transit pour divers trafics : drogues, armes, carburant et parfois même des êtres humains. Cette affaire vient confirmer la présence de réseaux bien organisés exploitant les failles logistiques et sécuritaires de cette région stratégique.

Menaces croisées : santé, économie et sécurité nationale

Au-delà du trafic de drogue, c’est l’impact multidimensionnel de cette affaire qui alerte :

Sur le plan sanitaire , la distribution illégale de psychotropes accroît le phénomène de dépendance et de délinquance.

Sur le plan économique , le trafic de substances illicites sape les efforts de lutte contre le marché noir et les circuits financiers parallèles.

Sur le plan sécuritaire , les connexions présumées avec des groupes terroristes soulèvent de sérieuses interrogations sur le financement d’activités subversives via le trafic de drogue.

La justice poursuit ses investigations, notamment pour : identifier d’éventuels complices locaux ou internationaux, suivre les pistes de financement illicite et aussi pour tracer l’origine et la destination exacte de la cargaison.

Le nom des suspects n’a pas encore été rendu public, mais la nature des accusations laisse penser à un dossier sensible, susceptible de révéler un réseau de grande ampleur dans les semaines à venir.