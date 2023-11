Aides sociales : voici combien coûte l’allocation chômage à l’État en 2023

Le gouvernement algérien a récemment dévoilé le budget des transferts financiers, offrant une vue détaillée des dépenses clés. Le montant total des transferts destinés aux citoyens s’élève à 1 769,97 milliards de dinars algériens, dont une bonne partie est réservée au soutien de l’allocation de chômage au profit des quelque 2 millions de bénéficiaires algériens. Quelle est la taille de l’enveloppe allouée par le gouvernement algérien aux allocataires du chômage en 2023 ?

Un budget faramineux alloué à l’allocation chômage en 2023

L’allocation chômage, instaurée en 2022 en Algérie, est une des mesures sociales les plus ambitieuses du président Tebboune depuis son élection en 2019. Depuis sa mise en œuvre le 25 février 2022, l’allocation a permis à de nombreux bénéficiaires de profiter d’un soutien financier à hauteur de 15 000 DA.

Le dernier recensement du gouvernement algérien fait état de 2 350 000 bénéficiaires de l’allocation chômage en 2023. Pour assurer le versement de la pension, l’État a alloué un budget considérable de 457,47 milliards de dinars.

En outre, un montant de 17,02 milliards de dinars a été alloué pour les bourses scolaires, bénéficiant à 3,4 millions d’élèves défavorisés, avec une augmentation de 3 000 à 5 000 dinars depuis 2019.

Le budget comprend également des dépenses pour la restauration, les subventions (y compris les augmentations décidées par les autorités publiques) et le transport des étudiants, gérées par l’Office national des œuvres universitaires (ONOU), s’élevant à 103,37 milliards de dinars. Le programme de logements sociaux bénéficie également d’une allocation substantielle de 142,97 milliards de dinars.

Sécurité sociale : 30 milliards de dinars alloués aux assurés algériens en 2023

En ce qui concerne la régulation des dettes envers les organismes de sécurité sociale, le montant total atteint 30 milliards de dinars. Cette somme est répartie entre la Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNAS (13,9 milliards de dinars), la Caisse nationale de retraite (12,5 milliards de dinars) et la Caisse National de sécurité sociale pour les travailleurs non salariés (3,6 milliards de dinars).

Les pensions de retraite ont également bénéficié d’un soutien financier, avec une enveloppe de 338,45 milliards de dinars, couvrant les écarts de pensions pour les moudjahidine, les petites pensions, la contribution au fonds de retraite, ainsi que les paiements supplémentaires pour les pensions et les petites subventions inscrites en 2023.

Cette allocation comprend également les indemnités complémentaires pour les pensions de retraite et d’invalidité, les allocations de retraite ICAR, ainsi qu’une augmentation exceptionnelle de 5 % des pensions de retraite pour les travailleurs salariés et non salariés.