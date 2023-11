Aides humanitaires pour Gaza : L’Algérie dans liste des pays ayant le plus contribué

Le Croissant Rouge égyptien a récemment dévoilé des chiffres significatifs sur l’aide humanitaire à Gaza jusqu’au 10 novembre 2023. L’Algérie s’est distinguée en offrant une contribution substantielle de 104 tonnes. Ce geste souligne l’engagement inébranlable de l’Algérie envers la cause palestinienne, la plaçant en première ligne de la solidarité internationale.

L’Algérie est alors classée à la 12e position dans la liste fournie.

Les 5 Principaux Contributeurs

Égypte : 6944,29 tonnes

6944,29 tonnes Koweït : 412 tonnes

412 tonnes Libye : 546,9 tonnes

546,9 tonnes Qatar : 286 tonnes

286 tonnes Arabie saoudite : 33 tonnes

Ainsi, ces cinq nations ont donc joué un rôle central dans l’effort mondial pour soulager la crise humanitaire à Gaza, chacune apportant une contribution significative.

Une solidarité générale : quels sont les autres pays ayant contribué ?

D’autres nations ont également répondu à l’appel, témoignant d’une solidarité générale. Le Bahreïn, le Royaume-Uni, la France, et la Grèce ont apporté leur soutien, tout comme plusieurs pays asiatiques tels que l’Inde, l’Indonésie, le Japon, et la Turquie. Les pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis et le Bahreïn, ont également fait preuve d’un engagement marqué.

D’autres contributeurs notables incluent donc le Danemark, le Brésil, la Colombie, l’Iraq, le Maroc, le Pakistan, la Russie, la Tunisie, et bien d’autres. Ces efforts collectifs illustrent une solidarité mondiale concrète envers Gaza, transcendant les frontières pour apporter un soutien vital à ceux qui en ont le plus besoin. La générosité de ces nations forme un réseau mondial d’assistance humanitaire.

L’ambassade palestinienne a exprimé sa profonde reconnaissance envers Tebboune

La reconnaissance du soutien inconditionnel du Président Abdelmadjid Tebboune à la cause palestinienne a été chaleureusement saluée par l’Ambassade palestinienne en Algérie. Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l’ambassade a exprimé sa gratitude envers le Président Tebboune pour ses actions exemplaires en faveur de la Palestine.

En effet, face à l’oppression et à l’exode forcé subis par le peuple palestinien depuis plus d’un mois, et le manque d’engagement de la communauté internationale, l’ambassade palestinienne a exprimé sa profonde reconnaissance envers le Président de la République.

De plus, l’Ambassade de l’État de Palestine en Algérie a donc souligné l’importance cruciale du soutien du Président Tebboune dans la lutte contre l’occupation israélienne. Elle a salué son engagement ferme en faveur de la cause palestinienne dans un contexte marqué par des actes d’oppression et de déplacement massif de la population palestinienne.