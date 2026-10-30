Aide juridictionnelle 2026 : un avocat gratuit pour contester une OQTF ou un refus de titre

Contester une OQTF ou un refus de titre de séjour sans pouvoir payer un avocat, c’est possible grâce à l’aide juridictionnelle. Plafonds 2026, formulaire, avocat désigné d’office et piège des délais de recours : voici ce que les Algériens de France doivent savoir avant d’agir.

Aide juridictionnelle : un avocat payé par l’État pour contester une OQTF

Contester une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou un refus de titre de séjour se joue souvent devant le tribunal administratif. Un avocat n’y est pas toujours obligatoire, mais son aide reste précieuse dans des procédures techniques et rapides. Pour ceux qui n’ont pas les moyens de le payer, l’aide juridictionnelle prend en charge tout ou partie de ses honoraires.

Ce dispositif repose sur la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et sur son décret d’application de 2020. Il s’adresse aux justiciables aux revenus modestes, sans distinction de nationalité. Les Algériens de France y ont donc accès dans les mêmes conditions que les autres étrangers.

Aide juridictionnelle et étrangers sans papiers : ce qui a changé en 2024

Jusqu’en 2024, la loi réservait en principe l’aide juridictionnelle aux étrangers en situation régulière. Le Conseil constitutionnel a censuré cette condition le 28 mai 2024, au nom de l’égalité devant la justice. Un étranger sans titre de séjour peut donc désormais en bénéficier, s’il respecte les plafonds de ressources.

Pour les recours contre une OQTF, la décision change peu de choses. Le ministère de la Justice rappelle que la plupart des procédures visant des étrangers en situation irrégulière ouvraient déjà droit à l’aide. La censure a surtout ouvert l’aide aux procédures civiles, comme les litiges avec un employeur.

Plafonds de l’aide juridictionnelle en 2026 : 12 957 € pour une personne seule

Le ministère de la Justice révise les plafonds chaque année par circulaire. En 2026, une personne seule obtient l’aide totale si son revenu fiscal de référence ne dépasse pas 12 957 €. Au-delà, une aide partielle reste possible jusqu’à 19 433 €.

Aide totale (100 %) : jusqu’à 12 957 € de revenu fiscal de référence.

jusqu’à 12 957 € de revenu fiscal de référence. Aide partielle à 55 % : de 12 958 € à 15 316 €.

de 12 958 € à 15 316 €. Aide partielle à 25 % : de 15 317 € à 19 433 €.

D’après nos calculs, le seuil de l’aide totale correspond à environ 1 080 € par mois. Pour un couple, il passe à 15 289 € par an. Le patrimoine compte aussi : l’épargne ne doit pas dépasser 12 957 €, et les biens immobiliers 38 866 €, hors résidence principale.

Beaucoup de nouveaux arrivants n’ont pas encore d’avis d’imposition. Dans ce cas, le bureau retient le double des revenus imposables des six derniers mois, après un abattement de 10 %. L’aide peut aussi être accordée sans condition de ressources, lorsque la situation apparaît particulièrement digne d’intérêt.

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Demande d’aide juridictionnelle : formulaire, pièces et dépôt

La demande se fait avec le formulaire Cerfa n° 16146, accompagné de sa notice. Le demandeur y joint une pièce d’identité, son dernier avis d’imposition ou ses justificatifs de ressources. Il précise aussi la décision qu’il souhaite contester.

Une demande en ligne existe, via FranceConnect, sur le site du ministère de la Justice. Pour les recours devant le tribunal administratif, le dépôt se fait en revanche sur formulaire papier. Le dossier part alors au bureau d’aide juridictionnelle dont dépend le tribunal.

En cas d’urgence, la juridiction ou son président peut prononcer une admission provisoire à l’aide juridictionnelle. L’avocat peut ainsi agir sans attendre la décision définitive du bureau. Cette possibilité compte beaucoup face aux délais très courts du contentieux des étrangers.

OQTF : ce que change la demande d’aide juridictionnelle pour le délai de recours

Depuis la réforme de 2024, une OQTF se conteste en principe dans un délai d’un mois devant le tribunal administratif. Le délai tombe à sept jours pour les personnes assignées à résidence ou détenues, et à 48 heures en cas de placement en rétention. Ces délais courent à partir de la notification de la décision.

Pour le délai d’un mois, une demande d’aide juridictionnelle déposée à temps interrompt le délai. Un nouveau délai d’un mois court alors à partir de la décision du bureau, ou de la désignation de l’avocat si elle intervient plus tard. Le code des étrangers envisage d’ailleurs expressément le dépôt d’une demande d’aide avant le recours.

Les délais de sept jours et de 48 heures ne peuvent, eux, faire l’objet d’aucune prorogation. Une demande d’aide juridictionnelle ne les prolonge donc pas : le recours doit être déposé à temps, et la demande d’aide peut l’accompagner. Notre article sur les délais de recours contre une OQTF détaille chaque situation.

Dans ces procédures d’urgence, l’étranger peut aussi demander qu’un avocat lui soit désigné d’office, au plus tard avant le début de l’audience. Le greffe du tribunal l’informe de ce droit lors de l’enregistrement de sa requête, et le bâtonnier procède à la désignation sans délai. Cet avocat est rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle si son client y a droit.

Refus de titre de séjour : ce que change la demande d’aide juridictionnelle

Un refus de titre de séjour sans OQTF se conteste dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif. Une demande d’aide juridictionnelle déposée dans ce délai l’interrompt aussi. Ce recours n’est toutefois pas suspensif : sans titre ni récépissé, la situation reste irrégulière pendant la procédure.

Un refus de titre s’accompagne souvent d’une OQTF. Dans ce cas, toutes les décisions notifiées en même temps suivent les délais de l’OQTF, et un recours gracieux auprès du préfet ne les prolonge pas. Les refus de visa obéissent, eux, à une procédure particulière, qu’il vaut mieux vérifier avec un avocat ou une association.

Le silence de la préfecture peut aussi valoir refus. Sans réponse à une demande de renouvellement pendant quatre mois, la demande est considérée comme rejetée. Notre guide explique que faire quand la préfecture ne répond pas.

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Avocat choisi ou désigné d’office : ce que couvre l’aide juridictionnelle

Le bénéficiaire peut choisir son avocat, à condition que celui-ci accepte d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle. À défaut, le bâtonnier en désigne un. Des associations spécialisées, comme la Cimade ou le Gisti, orientent aussi les personnes vers des avocats en droit des étrangers.

Avec l’aide totale, l’État paie l’intégralité des honoraires de l’avocat. Avec l’aide partielle, le bénéficiaire verse un complément d’honoraires, fixé par une convention écrite avec l’avocat. Cet article donne des repères généraux et ne remplace pas l’avis d’un avocat.

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