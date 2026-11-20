Le montant de l’aide à l’habitat rural devrait bientôt être fixé selon la commune de résidence. Le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé la publication imminente d’un décret qui précisera les communes des wilayas du Nord et des Hauts-Plateaux éligibles à la hausse de cette allocation, portée à 1,1 million de dinars. Une étape réglementaire attendue pour concrétiser la décision du président Abdelmadjid Tebboune.

Aide à l’habitat rural : le décret qui doit préciser les communes concernées

Les habitants des zones montagneuses du Nord et des Hauts-Plateaux devraient bientôt connaître les communes concernées par la revalorisation de l’aide à l’habitat rural. Intervenant jeudi devant les membres du Conseil de la nation, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé la publication prochaine du décret ministériel qui établira ce classement.

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Ce texte permettra de déterminer le montant de l’aide auquel pourront prétendre les habitants, en fonction des caractéristiques géographiques de leur commune.

La mesure découle de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de relever le soutien financier accordé à l’habitat rural. Deux catégories de bénéficiaires sont concernées par cette revalorisation :

Les communes classées dans les zones montagneuses du Nord et des Hauts-Plateaux : l’aide passe de 700 000 à 1,1 million de dinars.

: l’aide passe de 700 000 à 1,1 million de dinars. Certaines communes de l’extrême Sud : le montant augmente de 1 million à 1,1 million de dinars.

L’application de cette décision nécessitait toutefois une actualisation des textes réglementaires qui définissent le classement des communes selon leur situation géographique.

Pour préparer cette révision, les ministères de l’Habitat, des Finances et de l’Intérieur ont constitué un groupe de travail conjoint en 2025.

Habitat rural : la loi de finances 2027 prévoit de nouvelles aides au logement

La revalorisation de l’aide figure également dans la loi de finances 2027. Celle-ci prévoit un volume important de soutiens financiers destinés à l’habitat rural et à l’auto-construction dans le cadre des lotissements sociaux.

En parallèle, le ministère de l’Habitat cherche à réduire les délais de traitement des dossiers. Mohamed Tarek Belaribi a notamment évoqué une instruction ministérielle qui fixe des échéances pour chaque étape du versement des aides.

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Le dispositif vise plusieurs sources de retard régulièrement rencontrées dans la gestion des programmes : la répartition des quotas entre les communes, la préparation des listes de bénéficiaires, leur validation par les walis et la délivrance des permis de construire par les services communaux.

L’objectif consiste à mieux encadrer les différentes étapes, de l’attribution des aides jusqu’au lancement des travaux de construction.

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AADL 3 : les chantiers lancés dans toutes les wilayas malgré des appels d’offres infructueux

Au cours de la même séance, le ministre a également apporté des précisions sur le programme de location-vente AADL 3.

Selon ses déclarations, les travaux de réalisation ont commencé dans l’ensemble des wilayas, avec la participation d’entreprises algériennes. Le lancement des chantiers intervient après l’achèvement des études dans les délais prévus et la mise à disposition des terrains nécessaires.

Le ministre a néanmoins signalé des difficultés dans certaines wilayas, où plusieurs appels d’offres n’ont pas abouti.

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Par ailleurs, plus de 500 000 logements figurent au programme de la loi de finances 2027. Ces projets se répartissent dans la plupart des wilayas du pays et concernent différents dispositifs de logement.

Cette programmation, selon Mohamed Tarek Belaribi, traduit la volonté des pouvoirs publics de maintenir la dimension sociale de la politique nationale du logement.