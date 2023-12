Aide financière à l’habitat rural : l’inscription au FNPOS ouverte dès ce 2 janvier

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a récemment annoncé la reprise du programme du Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales, conformément aux directives du Président de la République et à l’initiative du Premier ministre.

Cette relance vise ainsi à soutenir les travailleurs salariés et les retraités à travers une allocation financière non remboursable, inscrite dans le cadre du programme de logement rural en 2024.

FNPOS : l’inscription à l’aide rurale ouverte dès le 2 janvier 2024

La première session de demande pour cette aide, débutant le 2 janvier 2024, est désormais ouverte. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de renforcer l’accès des citoyens aux services sociaux, en particulier dans le domaine du logement rural.

Dans le contexte de la transformation numérique des services publics et de l’engagement présidentiel dans cette voie, le Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales met en place une plateforme électronique dédiée exclusivement à la réception des demandes.

Accessible via ce lien, cette plateforme permet aux demandeurs de soumettre leurs demandes en ligne, éliminant ainsi le besoin de se rendre physiquement aux bureaux du Fonds. De plus, elle offre la possibilité de consulter les conditions d’éligibilité et d’accéder à d’autres services électroniques.

Un budget conséquent alloué

Pour rappel, l’aide pour le logement rural s’aligne sur la stratégie nationale de développement visant à dynamiser les zones rurales tout en favorisant la stabilité des populations locales. Cette initiative encourage les familles à ériger des habitations convenables au sein de leur milieu naturel.

Le plafond de l’assistance financière proposée par la FNPOS est fixé à cinq cent mille dinars algériens (500 000 DA). Cette somme s’ajoute à l’aide gouvernementale fournie par la Banque Nationale du Logement (anciennement CNL) et aux contributions financières des bénéficiaires.

Pour garantir une gestion efficace et transparente des demandes d’aide, le ministère annonce que la première session restera ouverte pendant trente jours, se clôturant le 31 janvier 2024. Les sessions suivantes seront ouvertes dès la finalisation de l’examen et du traitement des demandes de la première session.

Pour mettre en œuvre cette nouvelle mesure, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale allouera un budget de 30 milliards de dinars à l’opération.