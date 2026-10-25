Aide carburant de 100 € : les Algériens de France peuvent y avoir droit, voici les conditions

Le gouvernement français reconduit l’aide carburant de 100 € pour les travailleurs « grands rouleurs », d’octobre à décembre 2026. Les conditions de revenus s’élargissent pour toucher davantage de foyers. Les anciens bénéficiaires la reçoivent automatiquement, tandis que les nouveaux demandeurs peuvent la solliciter dès le 27 octobre.

Aide carburant de 100 € : de quoi s’agit-il ?

L’aide « grands rouleurs » soutient les travailleurs qui dépendent de leur véhicule pour aller travailler. Pour la période d’octobre à décembre 2026, elle prend la forme d’une indemnité forfaitaire de 100 €. Le ministère de l’Économie la présente comme l’équivalent de 40 centimes par litre sur trois mois de consommation moyenne.

Cette nouvelle aide succède à une première indemnité de 100 €, qui couvrait la période d’avril à septembre. Celle-ci représentait l’équivalent de 20 centimes par litre, sur six mois. Le montant par litre double donc pour cette fin d’année.

Un décret du 15 octobre 2026 encadre cette nouvelle indemnité. L’aide ne dépend pas de la nationalité du demandeur, mais de son domicile fiscal. Un travailleur algérien domicilié fiscalement en France peut donc en bénéficier, s’il remplit les conditions.

Aide carburant grands rouleurs : qui peut en bénéficier ?

Le demandeur doit vivre en métropole ou dans l’un des cinq départements d’outre-mer, et être domicilié fiscalement en France au titre de 2024. Il doit avoir au moins 16 ans au 31 décembre 2024. Il doit aussi avoir déclaré pour 2024 un salaire, hors chômage et préretraite, ou des bénéfices tirés d’une activité indépendante ou agricole.

Le plafond de ressources s’élargit nettement. Pour la première aide, le revenu fiscal de référence par part ne devait pas dépasser 16 880 €. Il passe à 22 770 € par part pour la nouvelle indemnité, et les contribuables soumis à l’impôt sur la fortune immobilière restent exclus.

L’aide vise enfin les personnes qui roulent beaucoup pour leur travail. Le trajet entre le domicile et le lieu de travail doit dépasser 15 km. À défaut, le kilométrage professionnel doit dépasser 8 000 km par an, trajets domicile-travail compris.

Résidence : vivre en France et y être domicilié fiscalement au titre de 2024.

vivre en France et y être domicilié fiscalement au titre de 2024. Âge : avoir au moins 16 ans au 31 décembre 2024.

avoir au moins 16 ans au 31 décembre 2024. Activité : avoir déclaré un salaire ou des bénéfices d’activité en 2024.

avoir déclaré un salaire ou des bénéfices d’activité en 2024. Revenus : revenu fiscal de référence 2024 inférieur ou égal à 22 770 € par part.

revenu fiscal de référence 2024 inférieur ou égal à 22 770 € par part. Distance : plus de 15 km par trajet domicile-travail, ou plus de 8 000 km professionnels par an.

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Voiture, moto, scooter : quels véhicules ouvrent droit à l’aide carburant ?

L’aide concerne les véhicules à deux, trois ou quatre roues, utilisés pour le travail. Leur motorisation doit être thermique ou hybride non rechargeable. Les propriétaires d’une voiture électrique ou d’une hybride rechargeable ne peuvent donc pas en bénéficier.

Le véhicule doit être régulièrement assuré à la date de la demande. Les véhicules de fonction ou de service, les poids lourds, les véhicules agricoles et les quadricycles lourds à moteur sont exclus. Un véhicule déclaré endommagé par son assureur n’ouvre pas non plus droit à l’aide.

Chaque demandeur ne peut toucher qu’une seule indemnité. Un même véhicule ne peut pas non plus servir à plusieurs demandes. Deux membres d’un même foyer peuvent en revanche en bénéficier, s’ils utilisent chacun un véhicule différent.

Déjà bénéficiaire de l’aide carburant : un versement automatique

Les bénéficiaires de la première aide n’ont aucune démarche à accomplir. L’administration leur verse automatiquement les 100 € de la nouvelle indemnité, depuis le 16 octobre. Le versement arrive sur le compte bancaire communiqué à l’administration fiscale pour l’impôt sur le revenu.

En cas de non-réception, mieux vaut vérifier ses coordonnées bancaires dans son espace Finances publiques, sur impots.gouv.fr. Un changement de compte non signalé peut en effet retarder le paiement. La messagerie sécurisée de l’espace particulier permet ensuite d’interroger son service des impôts.

Comment demander l’aide carburant sur impots.gouv.fr à partir du 27 octobre

Les personnes qui n’avaient pas touché la première aide doivent déposer une demande. La première étape consiste à vérifier son éligibilité avec le simulateur disponible sur impots.gouv.fr. Il ne prend que quelques minutes et évite une demande inutile.

Si le simulateur confirme l’éligibilité, le demandeur remplit ensuite un formulaire dédié dans son espace Finances publiques. Ce formulaire est accessible à partir du mardi 27 octobre 2026, et non plus du 22 octobre comme prévu au départ. Il porte notamment sur le véhicule utilisé, que l’administration vérifie auprès du fichier des véhicules assurés.

Le 27 octobre marque l’ouverture des demandes, et non leur date limite. Le décret ne fixe pas de date de clôture : mieux vaut toutefois déposer sa demande sans trop attendre. L’administration verse l’aide après le traitement du dossier.

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Aide carburant : les arnaques et les pièges à éviter

La demande se fait uniquement dans l’espace Finances publiques du site officiel des impôts. Il ne faut jamais répondre à un SMS ou à un courriel qui promet le versement de l’aide contre des coordonnées bancaires. Ces messages relèvent de tentatives d’escroquerie bien connues.

Les bénéficiaires doivent aussi conserver leurs justificatifs pendant cinq ans. L’administration peut les leur réclamer, et ils disposent alors d’un mois pour les fournir. En cas d’informations inexactes, l’aide doit être remboursée, avec des majorations.

Cette aide de l’État reste distincte de la prime carburant que certains employeurs versent à leurs salariés. Les deux dispositifs peuvent coexister, selon la situation de chacun. L’aide française n’a par ailleurs aucun lien avec le prix du carburant en Algérie, et il est recommandé de vérifier sa situation sur le simulateur officiel avant toute demande, afin d’éviter toute confusion.

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