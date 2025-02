Aide au développement : l’ambassade de France en Algérie révèle les montants et leur affectation

L’ambassade de France à Alger a publié, ce dimanche 2 février, un communiqué visant à préciser les montants de l’aide publique au développement (APD) accordée par la France, en particulier la part allouée à l’Algérie. Cette annonce intervient dans un contexte de controverse, alimentée par certaines figures de l’extrême droite française qui avancent des montants largement supérieurs aux chiffres officiels.

Une clarification face à une polémique politique

L’ambassade de France à Alger a fermement démenti les allégations selon lesquelles la France accorderait annuellement 800 millions d’euros à l’Algérie. Ce chiffre, avancé par l’eurodéputée Sarah Knafo, membre du parti d’extrême droite Reconquête, a été largement repris dans le débat politique en France. Or, selon les données officielles, l’aide française à l’Algérie s’élevait en réalité à 132 millions d’euros en 2022, loin des estimations avancées.

À LIRE AUSSI : Les Algériens n’iront plus se soigner en France : Tebboune met fin à l’envoi de patients

Cette polémique avait poussé l’Algérie à déposer une plainte pour diffusion de fausses informations. Toutefois, bien que le parquet de Paris ait classé l’affaire sans suite, il a admis que les affirmations émises n’étaient pas suffisamment fondées.

Une aide destinée à des secteurs ciblés

Le communiqué de l’ambassade met en avant la destination des fonds attribués à l’Algérie. Contrairement à ce qui a été suggéré, ces fonds ne sont pas directement versés à l’État algérien, mais sont destinés à des programmes bien définis. La répartition en 2022 était la suivante :

121 millions d’euros pour le ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, principalement pour financer les bourses des étudiants algériens en France ;

pour le ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, principalement pour financer les bourses des étudiants algériens en France ; 8,5 millions d’euros pour le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, couvrant les coopérations culturelles et scientifiques ;

pour le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, couvrant les coopérations culturelles et scientifiques ; 1,5 million d’euros attribués à l’Agence française de développement (AFD) pour accompagner des projets économiques en Algérie ;

attribués à l’Agence française de développement (AFD) pour accompagner des projets économiques en Algérie ; 280 000 euros pour le ministère de l’Intérieur, destinés à soutenir les initiatives des collectivités territoriales et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

À LIRE AUSSI : L’Algérienne Aïcha Mokdahi nommée Chevalier de la Légion d’Honneur en France

Un engagement français pour le développement

Selon l’ambassade, la France est le quatrième contributeur mondial à l’APD, avec une enveloppe globale de 15,3 milliards d’euros en 2022. Cette aide vise à soutenir le développement économique et social des pays partenaires, en garantissant un accès équitable aux ressources essentielles et aux services de base.

À LIRE AUSSI : « La crise franco-algérienne la plus grave depuis l’indépendance », l’historien Benjamin Stora alerte

L’ambassade rappelle également que l’ensemble des données relatives à l’APD est accessible au public via les plateformes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le portail français de l’aide au développement.

Avec cette mise au point, la diplomatie française espère apaiser les tensions et recentrer le débat sur des bases factuelles, loin des polémiques politiques.