Aid Elfitr 2022: le centre international d’astronomie annonce la date

En cette dernière semaine du mois de Ramadan, une interrogation revient assez souvent : quelle sera la date exacte de l’Aid El fitr de cette année 2022 ?

Même si les entités responsables algériennes ne se sont pas prononcées sur le sujet, le centre international d’astronomie d’Abu Dhabi a quant à lui annoncé les dates de cette fête religieuse et ce pour la plupart des pays islamique.

Dans un communiqué, le centre précise qu’en ce qui concerne l’Algérie, comme beaucoup d’autres pays, l’Aïd Al-Fitr aura lieu le lundi 2 mai 2022, achevant ainsi trente jours de jeûne.

Se basant sur des calculs astronomiques, le centre a pu en conclure qu’il est impossible de de voir le croissant lunaire même à l’aide d’un télescope le samedi 30 avril, et fixé le jour de l”Aid pour le 1 mai. Toutefois, l’annonce officielle en Algérie sera faite par Commission nationale d’observation du croissant lunaire relevant du ministère des Affaires religieuses.

Néanmoins, dans l’étude que l’institut a publié il est précisé que certains pays pourront quant à eux célébrer l’Aid El fitr dès le 1er Mai 2022. En effet, en Asie centrale et occidentale, dans quelques parties d’Europe mais aussi en Afrique australe ( une partie de l’Afrique du sud ) le croissant sera visible, pour certains même à l’œil nu.

Aid El Fitr : l’activité commerciale à Alger sera- t-elle à l’arrêt ?

Tous les algériens désirent passer cette fête auprès de leurs familles et prendre congés de leurs obligations professionnelles. Les commerçants ne sont pas une exception, ce qui a pour effet la fermeture de nombreux commerces dans la capitale laissant les citoyens et donc les consommateurs dans une impasse pendant près de deux jours.

Pour régler ce problème, la Direction du Commerce de la wilaya d’Alger a décidé de mettre en place un programme très précis. En effet, 3690 commerçants et 480 boulangeries assureront une veille durant les deux jours de l’Aïd El-Fitr.

De plus, 1 647 commerçants spécialisés dans la vente de denrées alimentaires ainsi que les fruits et légumes ont été mobilisés. En ce qui concerne les autres activités, telles que la restauration, les boucheries ou même les bureaux de tabac et barbiers 1548 ont été incités à exercer pendant ces deux jours.