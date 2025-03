Aïd El-Fitr : Sogral déploie un programme spécial avec 2150 dessertes supplémentaires

À l’approche de l’Aïd El-Fitr, la Société d’exploitation des gares routières d’Algérie (Sogral) a mis en place un programme spécial pour répondre à l’afflux massif de voyageurs. Un dispositif exceptionnel a été tracé, incluant 2150 dessertes supplémentaires à travers les différentes gares routières du pays.

Conformément aux directives du ministère des Transports, le programme de Sogral s’étendra de la dernière semaine du Ramadhan à la deuxième semaine après l’Aïd. Cette initiative vise à garantir une couverture optimale des déplacements, alors que le flux de passagers pourrait dépasser les 350.000 voyageurs par jour à l’échelle nationale.

Afin de répondre à cette forte demande, Sogral a sollicité tous les transporteurs à maintenir leurs services durant cette période. En parallèle, la société collabore avec des entreprises de transport disposant d’autocars inexploités afin de doubler le nombre de dessertes et faciliter les déplacements des citoyens.

Le numérique au service des voyageurs

Dans sa stratégie de modernisation, Sogral mise sur le digital pour améliorer l’expérience des usagers. L’application mobile « Mahatati » (Ma Gare) permet d’accéder aux horaires des trajets, de consulter les transporteurs agréés et d’effectuer des paiements en ligne. Un engouement notable a été constaté avec 115.000 billets électroniques vendus en une seule journée via cette plateforme.

L’application intègre également un service de signalement « SOS danger infraction », qui permet aux voyageurs de dénoncer tout comportement inapproprié des chauffeurs. Plus de 1640 signalements ont ainsi été recensés et transmis aux autorités compétentes pour intervention.

En parallèle, des guichets dédiés à la vente électronique de billets ont été déployés dans plusieurs gares routières. Les usagers optant pour le paiement par cartes CIB ou EDAHABIA bénéficient d’avantages tarifaires attractifs, encourageant ainsi l’usage des moyens de paiement numériques.

Un dispositif renforcé pour garantir la sécurité et le confort des passagers

Face à l’ampleur du trafic attendu, Sogral a élaboré un plan d’action en coordination avec la Sûreté nationale, la Protection civile et la Gendarmerie nationale. L’objectif est d’assurer le maintien de l’ordre dans les gares et de garantir une intervention rapide en cas de besoin.

De plus, la société a pris des mesures strictes pour renforcer l’hygiène et la propreté des infrastructures. Le personnel de sécurité, d’entretien et d’hygiène a été doublé et tous les congés du personnel suspendus jusqu’après l’Aïd. Un système de permanence 24h/24 a également été instauré pour assurer une continuité de service optimale.

Dans une démarche de prévention des accidents de la route, Sogral poursuit ses campagnes de sensibilisation auprès des chauffeurs de bus et des conducteurs de véhicules effectuant de longs trajets. Ces actions sont menées en collaboration avec les forces de sécurité afin de garantir des voyages sûrs et sans incidents.

Avec ce plan spécial, Sogral met tout en œuvre pour faciliter les déplacements des citoyens durant cette période de forte affluence. Grâce aux dessertes supplémentaires, aux solutions numériques et aux dispositifs de sécurité renforcés, les voyageurs pourront profiter de l’Aïd El-Fitr dans les meilleures conditions possibles.