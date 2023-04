Aïd el-Fitr – pays arabes offrant le plus de jours fériés : quel classement pour l’Algérie ?

Nous vivons à l’ère de l’hyper production, une époque où le capitalisme règne en maître sur le secteur du travail. Et si certains prennent leurs tâches à cœur même en rentrant du travail, d’autres ont besoin se déconnecter complètement pour être plus productifs. C’est là que la notion de congés prend tout son sens. Les périodes « chômées payées » comme on les appelle, ne sont autres que des journées de repos octroyées aux travailleurs, s’inscrivant sous divers contextes (congé payé, jours fériés, célébrations nationales…).



Mais où en est l’Algérie dans tout ça ? Une étude récente a comparé les journées chômées payées offertes à l’occasion de l’Aïd el-Fitr dans les pays arabes, et notre pays occupe une place bien spéciale…

Pays arabes et jours fériés accordés à l’Aïd el-Fitr : quel classement pour l’Algérie ?

Alors que le Qatar et l’Egypte trônent sur le classement avec 8 et 6 jours de congés payés respectivement, l’Algérie, elle, est bien loin de ces chiffres. Avec seulement 2 journées fériées, nous nous positions en dernier par rapport aux pays arabes selon la même étude.

Nos voisins marocains et tunisiens ne sont pas loin, mais profitent quand même de plus de jours chômés payés que nous. La Tunisie octroie à ses citoyens 3 jours, alors que le Maroc en offre 4. La Mauritanie, la Libye, la Somalie, le Soudan, le Yémen et le Bahreïn restent dans la moyenne avec 3 jours de congés attribués à l’occasion de l’Aïd el Fitr.

Mention spéciale pour l’Arabie-Saoudite, le Sultanat d’Oman, la Palestine, le Koweït et l’Irak, qui sont légèrement plus généreux, avec 4 jours de repos pour la célébrer l’Aïd. Ce sont les Émirats Arabes Unis qui raflent la troisième place du classement, juste après l’Égypte, en offrant 5 journées consécutives de repos au peuple.

À combien de jours fériés annuels ont droit les Algériens ?

Dans le même registre et pour donner plus de dimension sur la notion de « repos » dans le monde, une étude américaine est venue comparer le nombre de jours fériés annuels dans plusieurs pays. Le média US Digg a publié un rapport classant les pays du plus généreux en congés au moins disposé à offrir de jours de repos.

Sur les 197 pays examinés, l’Algérie récolte une mention honorable avec 41 jours de congés annuels au total (congés payés, jours fériés, célébrations religieuses et nationales).

À titre de référence, le pays offrant le plus de journées chômées payées dans le monde (l’Iran) en propose 53.