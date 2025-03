Aïd el-Fitr : LG Electronics apporte de la joie aux enfants vulnérables avec une action solidaire

Fidèle à ses valeurs de solidarité, LG Electronics renforce son engagement social en organisant une collecte de dons au sein de son siège. Cette initiative mobilise l’ensemble des employés pour venir en aide aux enfants hospitalisés ainsi qu’aux enfants défavorisés des wilayas de l’intérieur, leur apportant réconfort et joie en cette période de fête.

Placée sous le slogan « Donate Cloth & Toy, Spread the JOY », cette action solidaire a permis d’aménager un espace dédié où les collaborateurs ont généreusement offert vêtements et jouets aux enfants dans le besoin. Ainsi, cette mobilisation a permis la collecte de plus d’une centaine de cadeaux, témoignant d’un bel élan de générosité.

La répartition des dons se fait en fonction des besoins spécifiques des bénéficiaires :

Des jouets pour les enfants hospitalisés : Le jour de l’Aïd, ces cadeaux seront offerts aux jeunes patients des établissements de santé de la capitale, et ce, afin de leur offrir un moment de bonheur malgré les épreuves qu’ils traversent.

Des vêtements pour les enfants défavorisés : Après la fête de l’Aïd, l’entreprise distribuera ces dons aux enfants issus des wilayas de l’intérieur, leur garantissant des habits adaptés pour leur quotidien en dehors de cette période festive.

LG renforce son engagement RSE pendant le Ramadan

Cette action marque la troisième initiative RSE menée par LG Electronics durant le mois sacré du Ramadan, illustrant son implication continue dans des causes sociales et humanitaires. À travers cette mobilisation, l’entreprise renforce son rôle actif au sein des communautés et encourage la solidarité comme valeur essentielle.

Par ailleurs, l’entreprise n’a pas manqué de remercier l’ensemble des employés ayant participé à cette action pour leur générosité et leur engagement, faisant de cette collecte une source d’inspiration et de bienveillance.

