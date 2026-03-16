Aïd el-Fitr : l’ETUSA met en place un programme spécial de transport à Alger

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, l’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé, ce lundi, la mise en place d’un programme spécial de transport destiné à faciliter les déplacements des citoyens dans la capitale et sa périphérie durant cette fête religieuse.

Dans un communiqué, l’entreprise publique a indiqué que ce dispositif vise à assurer la mobilité des habitants d’Alger, notamment pour se rendre à la prière de l’Aïd, visiter les cimetières ou encore profiter des espaces de loisirs pendant les deux premiers jours de la fête.

Un large dispositif de transport tout au long de la journée

Selon l’ETUSA, les services de transport de jour fonctionneront de 06h30 à 19h00, tandis que les lignes nocturnes seront assurées de 19h00 jusqu’à 00h40 après minuit.

Dans le détail, les bus de l’entreprise desserviront 187 lignes durant la journée, auxquelles s’ajouteront 23 lignes dédiées au service de nuit, afin de répondre aux besoins de déplacement des citoyens dans l’ensemble de la wilaya d’Alger et ses environs.

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Cette organisation vise à garantir la continuité du service public de transport pendant les jours de fête, période marquée par une forte affluence dans les rues et les transports en commun.

Des lignes spéciales pour la prière de l’Aïd

Afin de permettre aux fidèles de rejoindre les mosquées pour la prière de l’Aïd, l’ETUSA a également prévu 10 lignes directes spéciales reliant plusieurs quartiers de la capitale.

Ces lignes partiront notamment des stations suivantes : Place du 1er Mai, Audin, la Place des Martyrs, Kouba, Baraki, Les Eucalyptus, Khemis El Khechna, Ouled Moussa, Sidi Abdellah et Douéra.

Les premiers départs sont programmés à partir de 05h30 du matin, afin de permettre aux citoyens d’arriver à temps pour la prière. Des trajets de retour seront également organisés immédiatement après la fin de la prière, pour faciliter le retour des fidèles vers leurs quartiers.

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Des navettes pour les activités de l’Aïd

Comme le veut la tradition durant l’Aïd, de nombreuses familles se rendent dans les cimetières pour se recueillir sur les tombes de leurs proches. Pour répondre à cette pratique, l’ETUSA a prévu cinq lignes spéciales durant les deux premiers jours de l’Aïd.

Ces lignes fonctionneront de 07h00 à 13h40 et permettront de rejoindre plusieurs cimetières importants de la capitale, notamment El Alia, Dely Brahim, Sidi Rezine et Sidi Tayeb.

Les départs se feront à partir de plusieurs stations stratégiques, dont la Place du 1er Mai, la Place des Martyrs, Chevalley, Bachdjerrah et El Harrach.

Dans le cadre des activités de loisirs durant l’Aïd, l’ETUSA a également programmé six dessertes spéciales vers le parc des Sablettes, l’un des espaces de promenade les plus fréquentés de la capitale.

Ces navettes seront assurées entre 10h00 et 18h00 pendant les deux jours de fête. Les départs auront lieu depuis plusieurs stations, notamment la Place du 1er Mai, la Place des Martyrs, Baraki, Les Eucalyptus, Khemis El Khechna et Ouled Moussa.

À travers ce programme spécial, l’ETUSA entend faciliter les déplacements des citoyens pendant l’Aïd el-Fitr, en offrant un dispositif de transport adapté aux besoins des habitants d’Alger, entre pratiques religieuses, visites familiales et moments de détente.

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