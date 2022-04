Aïd El Fitr : les bureaux d’Algérie Poste ouvrent la nuit

Dans la perspective de l’Aïd El Fitr qui aura lieu le 1er ou le 2 mai et pour permettre au citoyens algériens de passer cette fête dans des meilleures circonstances, Algérie Poste vient d’annoncer une ouverture nocturne de ses bureaux de poste à compter du mardi 26 avril 2022 et ce, jusqu’au samedi 30 avril 2022 et cela de 21h30 à 23h30.

“Algérie poste informe son aimable clientèle, qu’en prévision de la fête de l’Aïd El Fitr, il sera procédé exceptionnellement à l’ouverture en nocturne des bureaux de poste durant la semaine allant du mardi 26 avril au samedi 30 avril 2022 de 21h30 à 23h30″, voilà ce qui a été dit dans le communiqué de cet établissement.

Pour rappel, Algérie Poste a communiqué à ses clients les nouvelles heures d’ouverture de ses établissements postaux au cours de ce mois de Ramadhan au titre de l’année 2022. C’est ainsi que les plages horaires de travail et les heures d’ouverture des établissements postaux pendant ce mois sacré ont été fixées de la manière suivante :

Pour ce qui est des services à caractère administratif, le service est assuré du samedi au jeudi de 8h30 à 15h30;

Les établissements postaux qui fonctionnent en régime de brigade ont l’obligation restent ouverts du samedi au jeudi de 8h30 à 15h30;

Quant aux établissements postaux exploités en service limité, y compris les guichets des succursales et les centres de dépôt et distribution assurent leurs services de 9h00 à 15h00 du samedi au mercredi et de 9h00 à 13h00 le jeudi;

Du samedi au jeudi inclus, les établissements postaux spécialisés opérant dans un système de brigade sont soumis aux horaires d’ouverture suivants : de 8h30 à 17h00;

Les centres postaux spécialisés fonctionnant en régime restreint ont des horaires d’ouverture de 9h00 à 15h00 du samedi au mercredi et de 9h00 à 13h00 le jeudi.

Les dernières actualisations d’Algérie poste

Algérie Poste (AP) a annoncé en mars dernier que les comptes courants postaux (CCP) subiront des frais de tenue de compte à hauteur de 200 DA à compter du 2 avril 2022, et cela, pour l’année 2021, a précisé un communiqué de l’entreprise publique.

“L’EPIC Algérie Poste informe son aimable clientèle détenteurs de comptes courants postaux (CCP), que la taxe de tenue des comptes d’une valeur de 200,00 DA sera prélevée des comptes CCP a partir du 02 avril 2022 et ce, pour l’exercice 2021”, lit-on sur le communiqué d’AP.

Algérie Poste a par ailleurs indiqué que cette redevance annuelle est “conforme aux dispositions de l’article 59 du décret exécutif n° 14-299 en date du 21 Octobre 2014, fixant les tarifs des services postaux et services financiers postaux dans le régime de l’exclusivité et le service universel de la poste”.