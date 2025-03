Aïd el-Fitr en Algérie aura lieu le lundi 31 mars 2025, annonce officielle

Le Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a officiellement annoncé que l’Aïd el-Fitr 2025 sera célébré en Algérie le lundi 31 mars. Cette décision a été prise après l’impossibilité d’observer le croissant lunaire lors de la nuit du doute, confirmant ainsi que le mois sacré du Ramadan 2025 comptera 30 jours.

Conformément aux traditions islamiques, la Commission nationale d’observation du croissant lunaire s’est réunie le samedi 29 mars pour scruter le ciel et déterminer la date du premier jour du mois de Chawal, marquant la fin du Ramadan. Cependant, l’observation de la lune à l’œil nu s’est révélée impossible dans l’ensemble du territoire national, conduisant ainsi les autorités religieuses à confirmer que le Ramadan durera 30 jours et que l’Aïd sera célébré le lundi 31 mars.

Cette annonce, attendue par des millions d’Algériens, vient apporter une clarification officielle aux préparatifs de cette fête religieuse marquant la rupture du jeûne.

Une organisation minutieuse pour la prière de l’Aïd el-Fitr

À l’approche de l’Aïd el-Fitr, les autorités religieuses algériennes mettent en place une organisation rigoureuse afin de permettre aux fidèles d’accomplir la prière dans les meilleures conditions. Les horaires de la prière ont été fixés en fonction des régions, avec un début à 7h00 dans l’Est, notamment à Annaba, à 7h15 dans les wilayas centrales comme Boumerdès et Blida, et à 7h30 dans l’Ouest, à Tlemcen.

Ces horaires permettent une répartition fluide des fidèles et assurent une gestion efficace des lieux de prière, qu’il s’agisse des mosquées ou des espaces aménagés en plein air. Les autorités religieuses appellent les croyants à venir en avance afin de faciliter l’organisation et de vivre ce moment spirituel dans la sérénité.

Une célébration marquée par la solidarité

L’Aïd el-Fitr ne se limite pas à la prière. Il s’agit aussi d’un moment de partage et de générosité, où les fidèles sont appelés à verser la Zakat el-Fitr. Cette aumône, destinée aux plus démunis, permet à tous de célébrer cette fête dans la dignité et l’harmonie.

Dans cet esprit, les mosquées et les associations caritatives redoublent d’efforts pour distribuer des aides aux familles nécessiteuses, renforçant ainsi les valeurs de solidarité et de fraternité qui caractérisent cette fête religieuse.

Avec l’annonce des horaires de la prière et la mise en place des dispositifs nécessaires, les fidèles peuvent désormais se préparer à vivre pleinement cette journée qui symbolise la fin d’un mois de dévotion et le début de moments de réjouissance en famille.