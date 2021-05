Aïd el Fitr Covid-19 : Un confinement total est-il nécessaire ?

Le professeur Abdelbasset Ketfi, chef de service pneumologie à l’hôpital de Rouiba a déclaré que le confinement total pendant les jours de l’Aïd al-Fitr n’est pas une solution pour enrayer l’épidémie de coronavirus, surtout si les mesures préventives ne sont pas respectées.

« Il faut miser sur la sensibilisation afin de convaincre les citoyens que les mesures préventives et leur application stricte sont la seule solution efficace pour réduire la propagation de la maladie », a déclaré le professeur Abdelbasset Ketfi, lors de son passage les ondes de la Radio nationale.

« Malheureusement, un laxisme des citoyens a été observé ces derniers temps dans l’adhésion à ces mesures, en particulier dans les lieux publics, ce qui pose un danger pour la santé de tous, en particulier à l’approche des célébrations de l’Aïd al-Fitr », a-t-il dit.

Avant d’ajouter que « les prochains jours seront cruciaux et peuvent conduire à une augmentation du nombre des infections liées aux nouveaux variants, dans toutes les régions du pays en raison des nombreuses visites familiales et de mouvement qui seront entre les différentes wilayas. »

Appel au respect des mesures de prévention

Le professeur a appelé les citoyens à respecter et à mettre en œuvre les mesures sanitaires pendant l’Aïd al-Fitr pour leur sécurité et celle des membres de leur famille. Il a également appeler à limiter les contacts inutiles, et le respect de la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque.

Le chef de service pneumologie et chef de l’unité Covid-19 de l’hôpital de Rouiba souligné la nécessité de ventilation et d’éviter les espaces intérieurs, considérés comme un climat fertile pour la propagation du virus.

D’autre part, Abdelbasset Ketfi n’a pas exclu l’émergence de nouveaux variants du virus avec d’autres caractéristiques, soulignant que « la seule solution efficace pour contenir cette maladie est la vaccination », affirmant dans ce sillage que, le rythme de vaccination en Algérie va bientôt s’accélérer.

« Les vaccins contre Covid-19 acquis par l’Algérie sont efficaces et les informations qui circulent sur les réseaux sociaux sur l’inefficacité de ces vaccins visent à faire bouillir l’opinion publique, je demande aux citoyens de suivre l’avis des spécialistes dans ce domaine », a-t-il conclu.