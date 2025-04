Aïd el-Fitr : Algérie Poste annonce la reprise de ses services à cette date

Dans un souci de garantir un service de proximité et de répondre aux attentes de ses usagers, Algérie Poste a annoncé l’ouverture de la majorité de ses bureaux le mercredi 3 avril, correspondant au troisième jour de l’Aïd el-Fitr. Cette initiative vise à assurer une continuité des services postaux en cette période de fête.

L’institution a précisé dans un communiqué que les bureaux de poste seront accessibles aux citoyens de 8h00 à 12h00. Cette mesure exceptionnelle a pour objectif de répondre aux besoins des usagers, notamment en matière de retraits d’argent et d’opérations bancaires, qui connaissent une forte demande durant les fêtes religieuses.

Un service adapté aux besoins des citoyens

L’Aïd el-Fitr est une période de grande affluence dans les bureaux de poste, en raison des nombreuses transactions financières effectuées par les citoyens, notamment pour les retraits d’argent, les virements ou encore le paiement de factures. Consciente de cette réalité, Algérie Poste a mis en place cette mesure pour éviter les encombrements et offrir un service fluide et efficace.

Déjà, les jours précédant l’Aïd, les bureaux de poste enregistrent une affluence importante, ce qui peut causer des attentes prolongées aux guichets et des perturbations dans le service. L’ouverture de plusieurs bureaux durant le troisième jour de l’Aïd permettra donc de mieux répartir le flux de clients et d’offrir un accès plus rapide aux services postaux essentiels.

Une initiative saluée par les citoyens

Cette annonce a été très bien accueillie par les citoyens, qui considèrent cette décision comme une réponse adaptée à leurs attentes. De nombreux usagers, notamment les salariés et retraités, pourront ainsi effectuer leurs transactions sans avoir à attendre la fin des jours fériés.

« C’est une excellente initiative. Pendant l’Aïd, on a souvent besoin de retirer de l’argent pour les dépenses de fête, et les distributeurs automatiques sont souvent saturés », explique Farid, un habitant d’Alger. « Cette décision va nous éviter de longues attentes après les fêtes », ajoute-t-il.

De son côté, Algérie Poste assure que toutes les dispositions ont été prises pour garantir un service optimal durant cette journée d’ouverture exceptionnelle.

Un engagement en faveur de la proximité

Cette mesure s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation et d’amélioration des services de l’institution. Ces dernières années, Algérie Poste a multiplié les initiatives visant à faciliter l’accès aux services bancaires et postaux, notamment avec le développement des services numériques et le renforcement du réseau des guichets automatiques.

Avec cette décision, Algérie Poste confirme son engagement à rester proche des citoyens, en adaptant ses horaires aux besoins des usagers, même en période de fête. Une initiative qui, sans aucun doute, contribuera à renforcer la confiance du public envers l’institution.