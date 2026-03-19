Aïd el-Fitr 2026 : Tebboune publie un message d’unité et d’espoir à l’égard du peuple algérien

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message solennel au peuple algérien. Dans cette allocution, il a tenu à présenter ses vœux les plus sincères à l’ensemble des citoyens, en Algérie comme à l’étranger, tout en exprimant son souhait de voir perdurer la sécurité, la stabilité et la prospérité dans le pays.

Le chef de l’État a d’abord salué cette fête religieuse majeure en adressant ses félicitations à tous les Algériens. Il a insisté sur l’importance de ce moment de célébration, qui marque la fin du mois sacré de Ramadan, période de spiritualité et de partage. Le président a également tenu à inclure la communauté nationale établie à l’étranger, soulignant l’attachement constant de l’État à ses ressortissants hors des frontières.

Des vœux adressés à tous les Algériens

Dans son message, le président Tebboune a mis en avant les efforts déployés durant le mois de Ramadan pour garantir de bonnes conditions de vie aux citoyens. Il a salué les initiatives et les actions menées à différents niveaux, qui ont permis de renforcer les valeurs de solidarité, d’entraide et de coopération entre les membres de la société.

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Selon lui, ces efforts ont contribué à créer une dynamique positive, favorisant le rapprochement entre les citoyens et consolidant les liens sociaux. Il a ainsi appelé à préserver cet esprit de solidarité au-delà du mois sacré.

Une spiritualité à prolonger au quotidien

Le président a également évoqué les effets bénéfiques du Ramadan sur la société algérienne. Il a affirmé que cette période a apporté une grande sérénité et une profonde spiritualité, qui ont eu un impact positif sur les comportements et les relations sociales.

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Dans ce contexte, il a insisté sur la nécessité de maintenir ces valeurs dans la vie quotidienne. Pour lui, la continuité de cet état d’esprit est essentielle pour renforcer la cohésion nationale et bâtir une société plus solidaire et équilibrée.

Hommage aux acteurs de la réussite du mois sacré

Le chef de l’État n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude envers toutes les personnes et les institutions qui ont contribué au bon déroulement du mois de Ramadan. Il a remercié notamment ceux qui ont œuvré pour assurer des conditions favorables aux citoyens, que ce soit sur le plan social, économique ou organisationnel.

En conclusion, le président Tebboune a adressé un message particulier à la diaspora algérienne. Il a réaffirmé que l’Algérie reste attentive à ses enfants vivant à l’étranger et veille à maintenir des liens solides avec eux.

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Ce message de l’Aïd el-Fitr s’inscrit ainsi dans une volonté de rassemblement, mettant en avant les valeurs d’unité, de solidarité et d’espoir pour l’avenir du pays.