Aïd el-Fitr 2026 : plus de 4 500 commerçants mobilisés à Alger pour assurer la continuité des services

À l’occasion de Aid el-Fitr, les autorités ont déployé un important dispositif pour garantir l’approvisionnement des citoyens en produits de première nécessité et en services essentiels. La wilaya d’Alger figure parmi les régions les plus mobilisées.

Dans le cadre du programme de permanence mis en place durant les jours de l’Aïd, les services de la Direction du commerce de la wilaya d’Alger ont mobilisé pas moins de 4 560 commerçants issus de différents secteurs d’activité. L’objectif est clair : assurer une continuité de service et éviter toute pénurie durant cette période marquée par une forte consommation.

Le représentant de la Direction du commerce, a confirmé cette mobilisation lors d’une sortie de terrain effectuée dès le premier jour de l’Aïd. Les services de contrôle ont déployé des agents pour vérifier le respect du programme de permanence à travers plusieurs zones de la capitale.

Une répartition stratégique des commerces mobilisés

Le dispositif mis en place couvre alors un large éventail d’activités commerciales. Parmi les 4 560 commerçants mobilisés à Alger, on compte :

627 boulangeries en activité sur un total de 848

1 873 commerces d’alimentation générale, fruits et légumes

7 laiteries et 9 minoteries opérationnelles

2 044 activités de services (restaurants, recharges téléphoniques, mécanique, réparation de pneus, stations-service, etc.)

Les services compétents ont notamment mené une opération de contrôle au niveau de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs, afin de s’assurer du respect des engagements des commerçants concernés.

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Une application numérique pour faciliter l’accès à l’information

Afin d’améliorer l’accès des citoyens à ces services, les autorités ont alors mis à disposition l’application mobile Mourafik.com Cet outil permet de consulter la liste nominative des commerçants mobilisés pendant l’Aïd, ainsi que la localisation de leurs établissements.

Cette initiative vise à simplifier les déplacements des citoyens et à leur permettre de trouver rapidement les points de vente ouverts durant les jours fériés.

Au niveau national, le Ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a mobilisé plus de 55 700 commerçants à travers l’ensemble des wilayas. Cette opération vise donc à garantir un approvisionnement régulier en produits de large consommation, tout en assurant la disponibilité des services essentiels.

Des instructions ont également été données pour maintenir l’activité des marchés de gros de fruits et légumes, ainsi que des structures relevant de l’entreprise Magro, durant toute la période de l’Aïd.

Par ailleurs, les inspections régionales du commerce ont été chargées de diffuser largement les listes des commerçants concernés, en coordination avec les communes et les assemblées locales.

Sur le terrain, les premières observations font état d’un approvisionnement normal des commerces en produits de consommation courante. Les commerçants semblent alors, dans leur majorité, respecter le dispositif de permanence.

De nombreux citoyens ont salué cette organisation, estimant qu’elle contribue à améliorer leur confort durant cette fête religieuse. Le maintien de l’activité commerciale pendant l’Aïd apparaît ainsi comme un levier essentiel pour garantir la sérénité et le bien-être des familles.

Ainsi, à travers ce dispositif renforcé, les autorités algériennes confirment leur volonté d’assurer une continuité économique et sociale, même durant les périodes de forte affluence comme l’Aïd. Entre mobilisation massive des commerçants et digitalisation des services, cette stratégie vise à répondre efficacement aux attentes des citoyens et à moderniser la gestion du marché national.